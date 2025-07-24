У четвер, 24 липня, відбулись матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Результат та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2025/26, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Вікінг – Копер – 7:0

Голи: Свеннсен, 6, 59, Бертельсен, 57, Тріпіч, 68, Мікаельссон, 78, (пен.), 85, Б'єрсгол, 90+3

Нови Пазар – Ягеллонія – 1:2

Голи: Опара, 19 – Ралліс, 9, Пулулу, 90+5

Вилучення: Давідовіч, 88, (Нови Пазар)

Омонія – Торпедо Кутаїсі – 1:0

Гол: Йоветіч, 20

Петрокуб – Сабах – 0:2

Голи: Шафранко, 82, Перріс, 90+1

Рига – Діла – 2:1

Голи: Реджиналдо Рамірес, 45+6, Яго Сікейра, 66 – Бассінга, 86

Хаммарбю – Шарлеруа – 0:0

Черно Море – Істанбул Башакшехір – 0:1

Гол: Шахінер, 52

Справжнього погрому зазнав словенський Копер, за який виступає легендарний Йосіп Ілічіч. Норвезький Вікінг ще в першому таймі вийшов вперед завдяки голу Свеннсена на 6-й хвилині. У другій половині Бертельсен, Свеннсен, Тріпіч, Мікаельссон та Б'єрсгол не залишили шансів словенцям на матч-відповідь.

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Ягеллонія вирвала перемогу над сербським Нови Пазар – команди обмінялись голами ще в першому таймі, а на 5-й компенсованій хвилині до другої половини Пулулу приніс перемогу полякам. Кіпрська Омонія, за яку ще недавно виступав Роман Безус, здолала Торпедо Кутаїсі завдяки голу Стефана Йоветіча – також забив у першій половині.

Варто відзначити і перемогу Риги з рахунком 2:0 над грузинською Ділою. Обидва м'ячі у зустрічі забили бразильці – спочатку Реджиналдо Рамірес, а потім Яго Сікейра, знайомий українському вболівальнику виступами у складі Вереса. А Істанбул Башакшехір мінімально переміг Черно Море з Болгарії.

Азербайджанський Сабах впевнено за результатом на табло здолав молдовський Петрокуб. Хоча перший гол був забитий аж на 82-й хвилині. А в компенсований час екс-вінгер Динамо Кахім Перріс встановив остаточний рахунок.

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