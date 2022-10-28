Ліга конференцій 2022/23. Група D, 5 тур

Словацко – Кельн – 0:1

Гол: Дуда, 82 (пен)

Нереалізований пенальті: Кайнц, 51 (Кельн)

Поєдинок групи D у Словаччині ще у четвер розпочався із запізненням і тривав лише 7 хвилин. Несприятливі погодні умови (густий туман і погана видимість) не дозволили провести матч, який змушені були догравати сьогодні. Зустріч була важливою для обох команд – і Кельн, і Словацко зберігали шанси на плей-офф, але поразка когось із них означала втрату шансів на вихід із групи.

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У першому таймі непоганий момент був у Кельна після виходу практично віч-на-віч, але до удару по воротах справа так і не дійшла – вчасний підкат захисника врятував ситуацію. Виник шанс і у господарів – незадовго до перерви стійка зіграла за Кельн після удару головою Доскі з гострого кута. 0:0, обмаль гостроти і лише один удар у площину на дві команди – підсумок першої половини гри.

Другий тайм був веселішим. Вже на його початку Кельн заробив право на пенальті. Травнік штовхнув Адамяна, а рефері вказав на позначку. Втім, пенальті Кельн не забив – Нгуен парирував удар Флоріана Кайнца.

Кельн був ближчим до перемоги. Зокрема, Нгуен знову врятував чеську команду після удару Дуди, який ефектно прибрав захисника і опинився перед кіпером. І все ж таки "цапи" досягли свого. Кельн заробив право на другий пенальті, а Дуда пробив влучно..

Словацко мав шанс відігратися, але удар Хофмана головою потягнув кіпер. Зрештою, 0:1 – Словацко з 4-ма очками втратив шанси навіть на третє місце, не кажучи вже про вихід з групи. Кельн набрав 7 балів і зберіг третю позицію перед останнім туром. У домашньому матчі 6-го туру проти Ніцци німецькій команді потрібна тільки перемога.

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