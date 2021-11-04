Ліга конференцій 2021/22, 4 тур

Група B

Флора – Анортосіс – 2:2

Голи: Саппінен, 55, Зеньов, 58 – Христофі, 29, Поповіч, 33

Група H

Кайрат – Карабах – 1:2

Голи: Канте, 68 – Ваджі, 58, Зубір, 72

У Таллінні зустрічалися аутсайдери групи B – Флора та Анортосіс, які два тижні тому розписали нічию на Кіпрі і набрали по першому балу в турнірі. На 29-й хвилині гості відкрили рахунок – Христофі випередив кіпера після довгого пасу з глибини і спрямував м'яч у сітку. Автор гола ще й травмувався в цьому епізоді, але продовжив гру. Флора пішла вперед, щоб відігратися – активним був Сергій Зеньов, відомий виступами за львівські Карпати. Але зовсім скоро Анортосіс забив вдруге. Поповіч з меж штрафного замкнув простріл з лівого флангу. До перерви кіпріоти відзначилися ще раз, але взяття воріт скасували через офсайд.

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У другому таймі Флора впродовж трьох хвилин двічі шокувала гостей. Спершу Саппінен, який оформив дубль в першому матчі на Кіпрі, скоротив відставання естонців ударом метрів з 15-ти. І буквально тут же Сергій Зеньов вдало зіграв на добиванні, ударом головою зрівнявши рахунок! Цей гол став останнім у матчі – як і два тижні тому, 2:2. Рахунок, який не влаштував жодну з команд, адже у випадку перемоги Партизана над Гентом Анортосіс і Флора втратять всі шанси на плей-офф.

У квартеті H Кайрат приймав Карабах. У попередньому турі нинішні гості вирвали перемогу в компенсований час і посідали друге місце, набравши 7 очок. У Кайрата і Омонії було по одному пункту. Відповідно, лише перемога залишала Кайрату шанси на євровесну – будь-який інший результат господарів не влаштовував. Втім, вже на перших секундах міг забивати Карабах, але Зубір примудрився схибити з меж воротарського. Він же в середині тайму ефектно пробив п'ятою після подачі з кутового – неточно. Зрештою, до перерви голів так і не було.

Але по перерві Карабах таки забив. Ваджі після пасу з глибини увійшов у штрафний і реалізував свій шанс. Кайрат знайшов у собі сили відігратися. Канте, здавалося б, невдало прийняв м'яч, але форвард господарів зіграв до кінця. У практично безнадійній ситуації він зумів випередити захисника і перекинув голкіпера. Карабах не знітився і знову швидко вийшов уперед. Зубір нарешті реалізував свій шанс, ударом в дотик перекинувши Покатілова. 1:2 – Карабах з 10-ма очками практично оформив путівку у плей-офф, а Кайрат з одним пунктом на 99% попрощався з шансами на євровесну.

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