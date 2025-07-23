Ліга конференцій: Хайдук врятувався проти представника Азербайджану
Відбулись перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025/26. Результати та огляд зустрічей дивіться в цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2025/26, другий раунд кваліфікації, перший матч
Зіра – Хайдук – 1:1
Голи: Конате, 31 – Калік, 68
Левадія – Іберія – початок о 19:30
Сількеборг – Акурейрі – початок о 20:00
Нью-Сейнтс – Діфферданж – початок о 21:00
Олімпія Любляна – Інтер Ескальдес – початок о 21:00
Будучност – Мілсамі – початок о 22:00
Динамо чекатиме на розв'язку – Пафос і Маккабі Тель-Авів не визначили переможця під наглядом українця
Стартував ігровий день із зустрічі Зіри (друге місце в чемпіонаті Азербайджану) та Хайдука (фінішував третім у Хорватії). На папері хорвати виглядали фаворитами, але Конате на 31-й хвилині спростував цю думку. Втім, Калік у другому таймі зрівняв рахунок, зберігши рівний баланс до кінця зустрічі.