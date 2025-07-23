Ліга конференцій 2025/26, другий раунд кваліфікації, перший матч

Зіра – Хайдук – 1:1

Голи: Конате, 31 – Калік, 68

Левадія – Іберія – початок о 19:30

Сількеборг – Акурейрі – початок о 20:00

Нью-Сейнтс – Діфферданж – початок о 21:00

Олімпія Любляна – Інтер Ескальдес – початок о 21:00

Будучност – Мілсамі – початок о 22:00

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Стартував ігровий день із зустрічі Зіри (друге місце в чемпіонаті Азербайджану) та Хайдука (фінішував третім у Хорватії). На папері хорвати виглядали фаворитами, але Конате на 31-й хвилині спростував цю думку. Втім, Калік у другому таймі зрівняв рахунок, зберігши рівний баланс до кінця зустрічі.