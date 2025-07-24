У четвер, 24 липня, у другому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулись перші матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Вараждин (Хорватія) – Санта-Клара (Португалія) – 2:1

Голи: Мамут, 10 (п.), Дабол, 85 – Фірміно, 55

Вадуц (Ліхтенштейн) – Данганнон Свіфтс (Північна Ірландія) – 0:1

Гол: Макаллістер, 54

Кошіце (Словаччина) – Нєман (Білорусь) – 2:3

Голи: Міляніч, 8, Черепкай, 16 – Савицький, 55, 66, Кравцов, 79 (п.)

Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія) – 1:0

Гол: Віндекер, 52

Раднічкі 1923 (Сербія) – Клаксвік (Фарерські острови) – 0:0

Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) – 1:1

Голи: Премудров, 48 – Сек, 45+1

AEK Афіни (Греція) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) – 1:0

Гол: Рельвас, 50

Вардар (Македонія) – Лозанна (Швейцарія) – 0:0

Влазнія (Албанія) – Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – 2:1

Голи: Байрамі, 67, Мала, 75 – Гуннарссон, 11

Сутьєска (Чорногорія) – Бейтар Єрусалим (Ізраїль) – 1:2

Голи: Тошковіч, 28 – Шуа, 35, Ацілі, 87

Аустрія Відень (Австрія) – Спаері (Грузія) – 2:0

Голи: Фішер, 8, Фіц, 90 (п.)

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Хорватський Вараждин не без проблем здолав португальську Санта-Клару. Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі завдяки пенальті. По перерві піренейці зуміли відігратись, однак за 5 хвилин до завершення гри Вараждин зумів вдруге вийти вперед і зробили непоганий доробок перед матчем-відповіддю.

Північноірландський Данганнон Свіфтс дотис ліхтенштейнський Вадуц – долю матчу вирішив єдиний гол, забитий після перерви.

Нєман на виїзді оформив шалений камбек з Кошіце. Словаки вже до 16-ї хвилини перемагали з рахунком 2:0 і, здавалось, гру було зроблено. Однак по перерві білоруси зуміли забити тричі (останній гол з пенальті) і мають чудові шанси на прохід до наступного раунду. У складі Нємана на 66-й хвилині на поле вийшов український захисник Юрій Пантя.

У матчі потенційних суперників Полісся угорський Пакш на своєму полі мінімально здолав словенський Марібор, а сербські Раднічкі розписали безгольову нічию з фарерським Клаксвіком.

Торпедо-БелАЗ розійшовся миром з Маккабі Хайфа. Ізраїльтяни зуміли забити супернику гол "у роздягальню", однак білоруси одразу по перерві відновили статус-кво і нічийний рахунок зберігся до кінця поєдинку. Багато в чому завдяки українському голкіперу Георгію Єрмакову, який провів у складі Маккабі весь матч.

Ще один представник Ізраїлю – Хапоель Беєр-Шева – на виїзді поступився АЕКу. Греки зуміли розпакувати ворота суперника одразу після перерви, обмежившись одним голом.

Албанська Влазнія на своєму полі оформила камбек з ісландським Вікінгуром. Гості вийшли вперед на старті зустрічі, однак по перерві пропустили двічі. Гол на виїзді дозволяє команді з Рейк'явіка з перспективою очікувати матчу-відповіді.

Єрусалимський Бейтар на останніх хвилинах вирвав перемогу у чорногорської Сутьєски, а віденська Аустрія впевнено перемогла грузинський Спаері.

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