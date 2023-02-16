У четвер, 16 лютого, відбулись перші матчі плей-офф третього за силою єврокубку. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/16 фіналу

Брага – Фіорентина – 0:4

Голи: Йовіч, 45+1, 60, Артур, 79, 90+1

Вилучення: Тормена, 55 (Брага, червона картка)

Карабах – Гент – 1:0

Гол: Андраде, 78

Нереалізований пенальті: Шейдаєв, 52

Трабзонспор – Базель – 1:0

Гол: Ларсен, 65

Буде-Глімт – Лех Познань – 0:0

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Фіорентина на виїзді без надзусиль здолала Брагу. Португальці мужньо тримались у першому таймі, однак не встояли і пропустили вже у доданий час від Йовіча. По перерві господарі залишились у меншості – Тормена отримав пряму червону за безглуздий фол. Майже одразу сербський форвард італійців забив вдруге, а наприкінці матчу Артур дублем поставив масну крапку, забезпечивши "фіалкам" хороший настрій на домашній поєдинок.

Карабах на своєму полі дотиснув Гент. Практично рівний перший тайм закінчився без голів. Після відпочинку господарі здобули право на пенальті за гру рукою суперника, але Шейдаєв не зумів переграти голкіпера. Зрештою, наприкінці матчу Андраде таки пробив Даві Рофа. На останніх хвилинах азербайджанці повинні були закріпляти успіх, але Зубір і Джіджа були неточними.

Трабзонспор мінімально здолав Базель. Попри шалену перевагу турків у першому таймі рахунок такі і залишився 0:0. В середині другої сорокап'ятихвилинки Ларсен, який вийшов після перерви, вдало зіграв на добиванні і вивів "бордово-синіх" вперед. За трохи Гомес навіть зумів подвоїти перевагу Трабзона, але арбітр скасував гол через офсайд.

У ще одному матчі норвезький Буде-Глімт розписав безгольову нічию з польським Лехом.

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