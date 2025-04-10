Ліга конференцій, 1/4 фіналу. Перші матчі

Бетіс – Ягеллонія – 2:0

Голи: Бакамбу, 24, Родрігес, 45+2

Целє – Фіорентина – 1:2

Голи: Дельор'є-Шобе, 65 (з пенальті) – Раньєрі, 27, Мандрагора, 62

Юргорден – Рапід Відень – 0:1

Гол: Фіннделль, 62 (у свої ворота)

Головний тренер Целє Альберт Рієра, якого ЗМІ відправляють тренувати загребське Динамо, обіцяв, що його команда не стане паркувати автобус і атакуватиме Фіорентину. Однак "фіалкам" вдалося вивезти зі Словенії перемогу, незважаючи на пристойну ротацію складу у виконанні Раффаеле Палладіно. Тренер Фіорентини залишив у запасі Додо, Фаджолі, Кіна та Гудмундссона – і все одно отримав хороший результат.

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Гості відкрили рахунок завдяки несподіваному сольному проходу лівого центрального захисника та капітана команди Луки Раньєрі: він змістився з флангу в центр, пройшовши двох гравців суперника, і забив із гострого кута ударом у ближній кут.

Уже в другому таймі капітан Целє Карнічнік наступив на ногу Мандрагорі у своєму штрафному майданчику – і сам потерпілий реалізував пенальті. Однак за кілька хвилин свій 11-метровий заробили й господарі: Понграчіч збив Матко у власному штрафному майданчику – і Делорьє-Шобе пробив Де Хеа.

Іско й Антоні провели чудовий матч за Бетіс проти Ягеллонії, але цього вечора у складі "зелено-білих" забивали інші гравці. Бакамбу скористався проникним пасом Форнальса між лініями й відкрив рахунок, а Хесус Родрігес перед самою перервою точним ударом подвоїв перевагу Бетіса.

Ніч видалася неприємною для гравців Рапіда, оскільки їм не вдалося виспатися. Двічі, о другій годині дня та о шостій годині ранку, ультрас Юргордена з'являлися перед готелем австрійської команди в центрі міста. Щоб розбудити гостей із Відня, використовували петарди та піротехнічні ракети.

Гравці Рапіда відповіли на полі, здобувши перемогу. Щоправда, єдиний м'яч Юргорден забив у власні ворота – Фіннделль, перебуваючи в русі, на ближній штанзі замкнув гострий простріл Шауба.