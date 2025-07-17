У четвер, 17 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Даугавпілс (Латвія) – Влазнія (Албанія) – 2:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Вільямс, 33, Діалло, 35 – Менса Алберт, 22, Яго, 45+1, Додай, 74, Кубазі, 87

Хегельманн (Литва) – Сент-Патрікс (Ірландія) – 0:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Мелія, 6, Ліві, 56

Діла (Грузія) – Расінг Уніон (Люксембург) – 1:0 (перший матч – 2:1)

Гол: Драме, 90+1

Вилучення: Руфф'є, 34 (Расінг Уніон, червона картка)

Ордабаси (Казахстан) – Торпедо Кутаїсі (Грузія) – 1:1 (перший матч – 3:4)

Голи: Жумабек, 90+6 – Бідзінашвілі, 13

Вилучення: Квірквелія, 49 (Торпедо, друга жовта картка)

Пюнік (Вірменія) – Тре Фіорі (Сан-Марино) – 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Отубанджо, 13 (п.), 85, Алемао, 24, Нубіссі, 40 (п.), Манфроні, 89 (аг.)

Нереалізований пенальті: Пранделлі, 55 (Тре Фіорі)

Работнічкі (Македонія) – Торпедо-БелАЗ (Білорусь) – 0:1 (перший матч – 0:3)

Гол: Альфред, 14

Флора (Естонія) – Валюр (Ісландія) – 1:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Саппінен, 41 – Ларуссон, 29, Йонссон, 90+3

Санта-Колома (Андорра) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – 0:2 (перший матч – 4:1)

Голи: Еррера, 71, Періч, 88

Вилучення: Феррейра Сілва, 69 (Санта-Колома, друга жовта картка)

Пайде (Естонія) – Бруно'с Мегпайс (Гібралтар) – 4:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Міллер, 37, Корр, 66, 71, Хам, 89 – Дель Ріо, 76

ГІК (Фінляндія) – Рунавік (Фарерські острови) – 5:0 (перший матч – 0:4)

Голи: Лінгман, 18, Рінг, 53, Хостікка, 79, 93, Анцулас, 90+4

Вилучення: Несс, 15 (Рунавік, червона картка)

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Даугавпілс після виїзної перемоги над Влазнією несподівано програв вдома албанцям і припинив виступи в єврокубках. Гості вийшли вперед ще до середини першого тайму, однак латвійці швидко відновили статус-кво, а за дві хвилинки вийшли вперед. На перерву, однак, команди пішли за нічийного рахунку – албанцям вдалось забити гол "у роздягальню".

Після відпочинку Влазнія додала і банально перестріляла суперника, реалізувавши два з п'яти пострілів у площині воріт (господарів вистачило лише на один неточний удар). Український нападник Даугавпілса Артем Гаржа потрапив до заявки, але всю гру провів у запасі.

Хегельманн на своєму полі не знайшов аргументів проти ірландського Сент-Патрікса. Литовці у першій грі мінімально поступились, тож зберігали непогані шанси пробитись у друге коло. На жаль, суперник виявився не по зубах Хегельманну – два сухих голи залишили балтійців за бортом турніру. До слова, у складі господарів у старті вийшов український півзахисник Артем Щедрий і провів на полі 63 хвилини.

Грузинська Діла після виїзної перемоги над люксембурзьким Расінгом у першому матчі, повторила успіх і вдома. Цікаво, що гості вдесятьох до останнього тримали в напрузі суперника (в середині першого тайму червону картку заробив Руфф'є) і пропустили лише у доданий час – драму влучним ударом завершив Драме.

Кутаїське Торпедо несподівано вибило казахський Ордабаси. Грузини здобули божевільну перемогу 4:3 у першому матчі, тож суперник мав хороші шанси реабілітувались перед власними уболівальниками. Однак вже на початку зустрічі Бідзінашвілі шокував казахів голом. Одразу по перерві Квірквелія заробив другий "гірчичник" і в Ордабаси зажевріла надія. Господарі зуміли реалізувати чисельну більшість лише у доданий час, але цього виявилось замало, аби пройти в наступний тур. У складі казахської команди в основі вийшов український півзахисник Юрій Вакулко і провів на полі 67 хвилин.

Пюнік реабілітувався за сенсаційну поразку від Тре Фіорі у першій грі. Команда Егіше Мелікяна на своєму полі накидала сан-маринцям п'ять сухих голів. Цікаво, що два м'ячі вірмени забили з пенальті, а останній суперники забили самі собі. На 55-й хвилині гості мали шанс перевернути гру, але не реалізували одинадцятиметровий. У складі Пюніка весь матч відіграв український захисник Сергій Вакуленко.

Білоруське Торпедо-БелАЗ мінімально здолало македонські Работнічкі і за підсумками двох матчів (4:0) пройшло далі. Результат поплічників Росії повторив й ісландський Валюр, який після домашнього розгрому (3:0) над Флорою на виїзді мінімальною перемогою змастив собі прохід у наступне коло Ліги конференцій.

Санта-Колома після сенсаційної виїзної перемоги над боснійським Борацом не змогла повторити свій успіх вдома і пропустила два сухих голи. На щастя для вболівальників андоррців цього виявилось достатньо, аби за підсумком двох матчів (4:3) пройти далі – у другому колі їхнім суперником буде Полісся Руслана Ротаня. Цікаво, що останні 20 хвилин господарі провели у меншості – саме завдяки чисельній більшості боснійці і забили свої два голи.

Естонський Пайде на своєму полі розгромив гібралтарський Бруно'с Мегпайс. Балтійці відвантажили у ворота суперника чотири голи, пропустивши лише раз. 7:3 за сумою двох зустрічей – далі йдуть естонці.

У ще одному матчі ГІК оформив гучний камбек з Рунавіком. Після несподіваного розгрому у першій грі з рахунком 0:4 фіни дали бій фарерцям, забивши в основний час три сухих голи. У доданий час Хостікка оформив дубль і вивів свою команду у друге коло Ліги конференцій. До слова, скандинавам дуже допомогло вилучення – вже з 15-ї хвилини Рунавік грав у меншості.

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