Ліга конференцій 2025/26, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

АІК – Дьйор – 2:1

Голи: Бешировіч, 7, Селіна, 21 – Віталіш, 78

Вікінг – Істанбул Башакшехір – 1:3

Голи: Свеннсен, 2 – Тюрюч, 60, Опері, 79, Зельке, 90+4

Сількеборг – Ягеллонія – 0:1

Гол: Віталь, 15

Рига – Бейтар Єрусалим – 3:0

Голи: Реджиналдо Рамірес, 47, Яго Сікейра, 63, Муса, 69

АЗ Алкмар – Вадуц – 3:0

Голи: Перротт, 29, 74, Мердінк, 80

Андерлехт – Шериф – 3:0

Голи: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версхарен, 81

Вікінгур – Лінфілд – 2:1

Голи: Холл, 3, (аг.), Йонхардссон, 56 – Фітцпатрік, 9

Діфферданж – Левадія – 2:3

Голи: Хаджі, 17, 60 – Мусаба, 14, 52, Айнсалу, 20

Левскі – Сабах – 1:0

Голи: Рупанов, 90+9

Олімпія – Егнатія – 0:0

Вилучення: Фангай, 90 (Егнатія)

Спарта Прага – Арарат-Вірменія – 4:1

Голи: Видра, 25, Кайрінен, 33, Кухта, 60, Бірманчевіч, 80, (пен.) – Баланта, 7

Шведський АІК обіграв угорський Дьйор. Перший тайм був за шведами – Бешировіч та Селіна оформили комфортну перевагу ще в першому таймі. Дьйор відіграв один м'яч ближче до кінця зустрічі, але на більше не спромігся.

Істанбул Башакшехір на виїзді обіграв норвезький Вікінг. Хоча саме норвежці уже на 2-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Свеннсена. У другій половині на поле вийшов Ельдор Шомуродов, права на якого належать Ромі, а вже через 2 хвилини Тюрюч зрівняв рахунок. Під кінець зустрічі Опері вирвав перемогу для Істанбула з рахунком 2:1.

Ягеллонія мінімально обіграла данський Сількеборг на виїзді – єдиний гол забив Віталь. А Рига легко розбила Бейтар у першому матчі. Хоча голи були лише в другому таймі – Реджиналдо Рамірес на 47-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Екс-гравець Вереса Яго Сікейра подвоїв перевагу, а вже через 6 хвилин Муса зробив рахунок розгромним.

АЗ Алкмар розгромно переміг Вадуц з Ліхтенштейна – Перротт забив по голу в кожному з таймів, а Мердінк поставив крапку в матчі. Так само Андерлехт розібрався з Шерифом – Ангуло та Дольберг оформили комфортну перевагу для бельгійського клуба, яку закріпив Версхарен. У битві футбольних карликів Вікінгур з Фарер обіграв Лінфілд з Північної Ірландії. Хоча саме британці забивали більше – Холл уже на 3-й хвилині забив у власні ворота. Фітцпатрік швидко виправив промах партнера, зрівнявши рахунок на 9-й хвилині, але Йонхардссон на старті другого тайму вирвав перемогу для Вікінгура.

Діфферданж та Левадія влаштували епічну перестрілку. В люксембуржців головною зіркою став Самір Хаджі, який оформив дубль. Естонці відповіли на це дублем Мусаби, а гол Айнсалу став ключовим – перемога з рахунком 3:2.

Не обійшлось і без матчів з нулями табло. Олімпія – Егнатія зберегли найцікавіше на другу гру. Так само могло статись у матчі між болгарським Левскі та азербайджанським Сабахом, але на 90+9 хвилині Рупанов вирвав перемогу для болгар. А Спарта Прага легко розбила Арарат-Вірменія. Попри ранній гол Баланти чехи відповіли чотирма м'ячами – відзначились Видра, Кайрінен, Кухта та Бірманчевіч.

