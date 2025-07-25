У четвер, 24 липня, у другому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулись перші матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Данді Юнайтед (Шотландія) – УНА Штрассен (Люксембург) – 1:0

Гол: Сепсфорд, 47

Динамо Мінськ (Білорусь) – Егнатія (Албанія) – 0:2

Голи: Лушк'я, 29, Бакайоко, 89

Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія) – 1:0

Гол: Форрестер, 90

Вилучення: Зіхт, 64 (Нимме Калью, друга жовта картка), Мащенко, 69 (Нимме Калью, друга жовта картка)

Торсхавн (Фарерські острови) – Брондбю (Данія) – 1:1

Голи: Томсен, 89 – Бундгаарт, 62

Дечіч (Чорногорія) – Рапід Відень (Австрія) – 0:2

Голи: Хорн, 17, Зайдль, 40 (п.)

Ларн (Північна Ірландія) – Приштина (Косово) – 0:0

Ракув (Польща) – Жиліна (Словаччина) – 3:0

Голи: Репка, 48, Брунес, 58 (п.), Діабі-Фадіга, 73

Сараєво (Боснія і Герцеговина) – Універсітатя Крайова (Румунія) – 2:1

Голи: К'єреме, 10, Гуліяшвілі, 20 – Романчук, 69

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Данді Юнайтед на своєму полі мінімально переміг люксембурзький УНА Штрассен. Втримати свої ворота на замку шотландцям допоміг український голкіпер Євген Кучеренко, який лише нещодавно приєднався до нового клубу з ЛНЗ.

Мінське Динамо несподівано поступилось албанській Егнатії. Білоруси приймали суперника на нейтральному полі (в Угорщині) і пропустили у свої ворота два сухих голи.

Справжня драма розігралась в Ірландії, де місцевий Сент-Патрікс приймав Нимме Калью, який у першому турі пройшов албанський Партизані. У складі естонців вийшли одразу два українці – півзахисник Олександр Мусолітін та захисник Данило Мащенко. Саме останній став одним з антигероїв, заробивши два "гірчичники" і залишивши команду на 30 хвилин удев'ятьох (за 5 хвилин до цього з поля вилучили Зіхта). Як наслідок, Сент-Патріксу вдалось реалізувати чисельну перемогу і на останній хвилині забити переможний гол.

Фарерський Торсхавн сенсаційно врятував нічию з Брондбю. Перший тайм минув без голів, а по перерві данці вийшли вперед. Втримати перемогу їм не вдалось – за хвилину до завершення гри господарі зуміли відновити статус-кво.

Австрійський Рапід на виїзді впевнено здолав чорногорський Дечіч, а північноірландський Ларн розписав безгольову нічию з косовською Приштиною.

Польський Ракув на своєму полі без Владислава Кочергіна, який відновлюється після травми меніска та розриву хрестоподібних зв'язок, розгромив словацьку Жиліну. У складі гостей весь матч в запасі провів український захисник Нікіта Келембет.

У ще одному матчі Універсітатя Крайова на виїзді програла боснійському Сараєво. Румуни ще до середини тайму отримали у свої ворота два голи, а в середині тайму честь гостей спробував врятував український захисник Олександр Романчук, який влучним ударом зберіг шанси своєї команди на матч-відповідь.

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