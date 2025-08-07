Ліга конференцій 2025/26, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Араз – Омонія – 0:4

Голи: Лоїзу, 13, 22, Евандру, 55, Йоветіч, 58

Аріс – АЕК – 2:2

Голи: Какуліс, 18, Голдсон, 31 – Роберто Перейра, 9, Рельвас, 14

Жальгіріс Каунас – Арда – 0:1

Гол: Вутов, 53

Вилучення: Павловіч, 2 (Жальгіріс Каунас)

Мілсамі – Віртус – 3:2

Голи: Нваезе, 31, Халі, 61, Ндон, 89 – Скаппіні, 51, 73, (пен.)

Вилучення: Кобець, 45+1, Так'ї, 83 (обидва – Мілсамі)

Русенборг – Хаммарбю – 0:0

Острава – Аустрія – 4:3

Голи: Когут, 36, Бухта, 45, Голцер, 49, Прекоп, 82 – Мелоун, 4, Фіц, 67, Саркарія, 79

Омонія на виїзді не зазнала проблем проти азербайджанського Араза. Уже в першому таймі Лоїзу оформив комфортну перевагу для колишньої команди Романа Безуса, відзначившись дублем ще до перерви. Евандру після перерви оформив розгром, а через 3 хвилини асистував Йоветічу, встановивши остаточний рахунок – 0:4 на користь Омонії.

Білоруси програли напівпрофесіоналам – фарерці борються за матчі проти команди Ла Ліги

Вогняний матч видали кіпрський Аріс та грецький АЕК. Уже на 14-й хвилині греки вели в рахунку 2:0 завдяки голам Роберто Перейри (екс-гравець Ювентуса) та Рельваса. Какуліс через 4 хвилини скоротив відставання, а Голдсон вирівняв становище ще до перерви. У другому таймі в складі Аріса з'явився екс-форвард збірної Росії Олександр Кокорін, що і відобразилось на рахунку – 2:2 протрималось до фінального свистка.

Жальгіріс Каунас та Арда (Болгарія) здивували ще на самому початку матчу. 2 хвилина – литовці залишились у меншості, Павловіч отримав пряму червону. Втім, перший тайм голів не подарував. А в другій половині Арда вирвала перемогу завдяки голу Вутова. Русенборг та Хаммарбю залишили найцікавіше на другу гру – нічия 0:0 в першому матчі.

Молдовський Мілсамі у меншості вирвав перемогу над Віртусом із Сан-Марино. У першому таймі Нваезе відкрив рахунок у грі, але молдовани залишились у меншості через вилучення Кобця. Віртус зрівняв рахунок на старті другої половини завдяки голу Скаппіні, але Мілсамі в меншості примудрився знову вийти вперед – відзначився Халі. Скаппіні оформив дубль, реалізувавши пенальті. Молдовани догравали вдев'ятьох – Так'ї отримав дві жовті за 3 хвилини. А Ндон на 89-й хвилині вирвав перемогу для Мілсамі.

Чеська Острава та Аустрія влаштували справжній трилер. Австрійці вийшли вперед вже на 4-й хвилині, відзначився Мелоун з асисту Фіца. Однак, вже до перерви Острава вела в рахунку, забили Когут та Бухта. А на старті другої половини Голцер збільшив перевагу чехів. Фіц скоротив відставання на 61-й хвилині, а на 79-й допоміг зрівняти рахунок, асистувавши Саркарії. Проте, уже через 3 хвилини Прекоп вивів Остраву вперед. В підсумку, команда з Чехії втримала переможний рахунок.

