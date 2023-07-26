Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Струга – Будучность – 1:0

Гол: Ібраїмі, 30

РФШ – Сабах – 0:2

Голи: Летіч, 22, Волкові, 55

Мітьюлланд – Прогрес – 2:0

Голи: Далсгор, 37, Каба, 59

ЦСКА 1948 – ФКСБ – 0:1

Гол: Коман, 28

Фенербахче – Зімбру – 5:0

Голи: Кадіоглу, 11, Кент, 13, Джеко, 61, Шиманьскі, 63, Кінг, 88

Нєман – Бальцан – 2:0

Голи: Савицький, 55, Карповіч, 85

За підсумками перших матчів Фенербахче на 99% гарантував собі вихід у наступну стадію турніру. Один із м'ячів у складі турецького гранда забив новачок Едін Джеко, якому незвично грати не лише в самому турнірі Ліги конференцій, а ще й на стадії відбору – кілька місяців тому боснієць виходив у стартовому складі у фіналі Ліги чемпіонів... Проте він має бути задоволений, адже цей гол став для нього дебютним в офіційному матчі за новий клуб.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Коваль сейвами допоміг Шерифу виграти, скандальний суперник Динамо розтрощив білорусів

У Болгарії матч між ЦСКА 1948 і румунським ФКСБ переривався на 6 хвилин – на 71-й хвилині зустрічі згасло освітлення на стадіоні. Господарі до того моменту зустрічі програвали, тому ця подія зіграла на руку гравцям гостьової команди.