Ліга конференцій: Джеко забив дебютний гол за Фенербахче, у Болгарії перервали матч – всі результати
У середу, 26 липня, відбулися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд
Струга – Будучность – 1:0
Гол: Ібраїмі, 30
РФШ – Сабах – 0:2
Голи: Летіч, 22, Волкові, 55
Мітьюлланд – Прогрес – 2:0
Голи: Далсгор, 37, Каба, 59
ЦСКА 1948 – ФКСБ – 0:1
Гол: Коман, 28
Фенербахче – Зімбру – 5:0
Голи: Кадіоглу, 11, Кент, 13, Джеко, 61, Шиманьскі, 63, Кінг, 88
Нєман – Бальцан – 2:0
Голи: Савицький, 55, Карповіч, 85
За підсумками перших матчів Фенербахче на 99% гарантував собі вихід у наступну стадію турніру. Один із м'ячів у складі турецького гранда забив новачок Едін Джеко, якому незвично грати не лише в самому турнірі Ліги конференцій, а ще й на стадії відбору – кілька місяців тому боснієць виходив у стартовому складі у фіналі Ліги чемпіонів... Проте він має бути задоволений, адже цей гол став для нього дебютним в офіційному матчі за новий клуб.
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У Болгарії матч між ЦСКА 1948 і румунським ФКСБ переривався на 6 хвилин – на 71-й хвилині зустрічі згасло освітлення на стадіоні. Господарі до того моменту зустрічі програвали, тому ця подія зіграла на руку гравцям гостьової команди.