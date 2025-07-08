У вівторок, 8 липня, відбулися два матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

Сент-Джозефс – Кліфтонвіль – 2:2

Голи: Рей, 55 (з пенальті), 83 – Каррен, 39, Еддіс, 78 (з пенальті)

На 54-й хвилині вилучений Кіні (Кліфтонвіль)

Флоріана – Хеверфордвест – 2:1

Голи: Гамарра, 42, Грек, 59 (з пенальті) – Амун, 27

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Гібралтарський Сент-Джозефс був сповнений рішучості здобути перемогу над північноірландським Кліфтонвілем, але зміг досягти лише нічиєї. Саме такий результат врятував для господарів 35-річний легендарний для гібралтарського футболу вінгер Альваро Рей завдяки своєму дублю.

Кліфтонвіль вийшов вперед, навіть граючи в меншості – на 54-й хвилині півзахисник гостей Джек Кіні зробив так званий "фол останньої надії". Але господарям потрібно віддати належне: у другому таймі вони двічі потурбували каркас воріт – Мануель Санчес і Хуанма пробили в поперечину і штангу відповідно.

26-разовий чемпіон Мальти Флоріана вважався великим фаворитом у матчі з валлійським Хеверфордвестом – і підтвердив свій статус. Але господарі здобули не "суху", а вольову перемогу – гол Бена Амуна залишив валлійцям шанси на прохід до другого раунду за сумою двох матчів.

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