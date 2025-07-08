Ліга конференцій: два пенальті та "фол останньої надії" в Гібралтарі, вольова перемога представника Мальти
У вівторок, 8 липня, відбулися два матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".
Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі
Сент-Джозефс – Кліфтонвіль – 2:2
Голи: Рей, 55 (з пенальті), 83 – Каррен, 39, Еддіс, 78 (з пенальті)
На 54-й хвилині вилучений Кіні (Кліфтонвіль)
Флоріана – Хеверфордвест – 2:1
Голи: Гамарра, 42, Грек, 59 (з пенальті) – Амун, 27
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Гібралтарський Сент-Джозефс був сповнений рішучості здобути перемогу над північноірландським Кліфтонвілем, але зміг досягти лише нічиєї. Саме такий результат врятував для господарів 35-річний легендарний для гібралтарського футболу вінгер Альваро Рей завдяки своєму дублю.
Кліфтонвіль вийшов вперед, навіть граючи в меншості – на 54-й хвилині півзахисник гостей Джек Кіні зробив так званий "фол останньої надії". Але господарям потрібно віддати належне: у другому таймі вони двічі потурбували каркас воріт – Мануель Санчес і Хуанма пробили в поперечину і штангу відповідно.
26-разовий чемпіон Мальти Флоріана вважався великим фаворитом у матчі з валлійським Хеверфордвестом – і підтвердив свій статус. Але господарі здобули не "суху", а вольову перемогу – гол Бена Амуна залишив валлійцям шанси на прохід до другого раунду за сумою двох матчів.
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