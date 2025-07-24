У четвер, 24 липня, відбулись перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Результат та огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2025/26, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Астана – Зімбру – 1:1

Голи: Башіч, 56 – Дахан, 45+1

Атлетік Ескальдес – Динамо Тирана – 1:2

Гол: Вієйра, 43 – Заберджа, 65, Кардаку, 86

Пайде – АІК – початок о 18:30

Актобе – Спарта Прага – початок о 19:00

Араз – Аріс – початок о 19:00

Арарат-Вірменія – Універсітатя Клуж – початок о 19:00

Аріс – Академія Пушкаша – початок о 19:00

Жальгіріс Каунас – Валюр – початок о 19:00

Жальгіріс – Лінфілд – початок о 19:00

Ільвес – АЗ Алкмаар – початок о 19:00

Пюнік – Дьор – початок о 19:00

Русенборг – Банга – початок о 19:00

Сент-Джозефс – Шемрок Роверс – початок о 19:00

Хіберніанс – Спартак Трнава – початок о 19:00

Казахська Астана та молдовський Зімбру не змогли виявити сильнішого. Перша половина завершилась на користь молдован – Дахан перед перервою відкрив рахунок у зустрічі. Втім, ненадовго – Іван Башіч на старті другого тайму вирівняв становище. Рахунок 1:1 протримався до кінця зустрічі. До слова, у заявці Зімбру на гру опинився український форвард Олексій Щебетун, але він так і не вийшов на поле.

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В іншій зустрічі Атлетік Ескальдес (срібний призер чемпіонату Андорри) приймав Динамо Тирану (Албанія). Піренейці також повели в рахунку наприкінці першого тайму, відзначився Вієйра. В середині другої половини Заберджа зрівняв рахунок, а під кінець зустрічі він асистував Кардаку, який забив переможний м'яч – 2:1 на користь Динамо Тирана.

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