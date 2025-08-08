Ліга конференцій 2025/26, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Лозанна – Астана – 3:1

Голи: Рош, 24, Калі Сене, 42, Айдіні, 72 – Башіч, 90

Балкані – Шемрок Роверс – 1:0

Гол: Адентуджі, 56

Лугано – Целє – 0:5

Голи: Штурм, 35, Ковачевіч, 44, (пен.), 84, (пен.), Забуковнік, 59, Квесіч, 89

Універсітатя Крайова – Спартак Трнава – 3:0

Голи: Баярам, 51, Аль-Хамлаві, 54, Мора, 80

Вилучення: Паур, 88 (Спартак Трнава)

Вікінгур – Брондбю – 3:0

Голи: Гансен, 44, Екрот, 47, Андрасон, 82

Сент-Патрікс – Бешикташ – 1:4

Голи: Жоау Маріо, 8, Абрахам, 14, 23, 43, (пен.)

Ларн – Санта-Клара – 0:3

Голи: Венделл, 26, Габріел Сілва, 33, 36

Партизан – Хіберніан – 0:2

Голи: Бойл, 40, 70, (пен.)

Вилучення: Джурджевіч, 34 (Партизан)

Ракув – Маккабі Хайфа – 0:1

Гол: Азулай, 61

Рапід Відень – Данді Юнайтед – 2:2

Голи: Даль, 27, Зайдль, 44 – Воттерс, 33, Сепсфорд, 75

Хайдук – Динамо Тирана – 2:1

Голи: Дурдов, 49, Саньянг, 63 – Брегу, 37

Лозанна доволі впевнено перемогла Астану. Швейцарці взагалі могли виграти розгромно після голів Роша, Калі Сене та Айдіні, але Башіч на 90-й хвилині забив гол престижу. Балкані мінімально здолав Шемрок Роверс – все вирішив єдиний гол Адентуджі на старті другого тайму. Справжньою сенсацією стала поразка Лугано від Целє – рахунок 0:5 у цьому протистоянні став головною несподіванкою вечора.

Універсітатя Крайова розгромна здолала Спартак Трнаву, який догравав ще й у меншості після вилучення Паура наприкінці гри – фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу румун з рахунком 3:0. Додамо, що асистом відзначився і екс-гравець Динамо Тудор Белуце. Так само завершилась зустріч ісландського Вікінгура та данського Брондбю. Головним героєм став екс-зірка Тоттенхема, Суонсі та Евертона Гілфі Сігурдссон, який асистував Гансену та Екроту. Андрасон наприкінці гри добив суперника.

Розгромну перемогу здобув і Бешикташ, який вилетів з кваліфікації Ліги Європи від Шахтаря. У суперники дістався ірландський Сент-Патрікс, який ще в першому таймі був розбитий. До гола Жоау Маріо додав хет-трик Таммі Абрахам. Ірландці відповіли голом Пауера на початку другого тайму.

Португальська Санта-Клара на виїзді розбила Ларн з Північної Ірландії, забивши 3 голи ще до перерви. Кривдник Олександрії, Партизан, програв шотландському Хіберніану. Серби ще в першому таймі залишились в меншості після вилучення Джурджевіча, а голи Бойла у кожному з таймів принесли гостям перемогу.

Маккабі Хайфа мінімально обіграв польський Ракув. Одним з героїв став голкіпер ізраїльтян – українець Георгій Єрмаков, який отримав солідні 7,7 бала за версією Sofascore. Єдиний гол у зустрічі забив Азулай. Хайдук мінімально здолав Динамо Тирану, здійснивши камбек. Албанці вийшли вперед ще в першому таймі, але по перерві Дурдов та Саньянг принесли хорватам перемогу. А Рапід та Данді Юнайтед розписали результативну нічию. За австрійців ще в першому таймі забили Даль та Зайдль, на що до перерви відповів Воттерс. А в другому таймі Сепсфорд врятував нічию для шотландців.

