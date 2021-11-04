Ліга конференцій, 4 тур

Група А

Маккабі Тель-Авів – ГІК – 3:0

Голи: Кувас, 22, Лінгман, 65 (аг), Хозез, 90+3

Група D

Раннерс – Яблонец – 2:2

Голи: Містраті, 46, Камара, 53 – Чванчара, 73, Кратохвіл, 83

Група Н

Омонія – Базель – 1:1

Голи: Какуліс, 17 – Міллар, 57

Вилучення: Одей, 90+2 – Кубіста, 90+4

Маккабі вдруге поспіль розгромив фінський ГІК і достроково вийшов з групи А. Щоправда, ізраїльтянам ще доведеться вирішити з ЛАСК, хто потрапить в 1/16, а хто – в 1/8. Фіни втратили шанси на продовження турнірної боротьби.

Раннерс у важливому матчі втратив перемогу над Яблонцем. Данці на старті другого тайму забили два голи, але встигли пропустити два у відповідь. Раннерс – єдина команда Ліги конференцій, яка в груповому етапі грає виключно внічию.

Базель на виїзді не зумів переграти Омонію. На гол Какуліса швейцарці відповіли точним ударом Міллара. Однак нічия не завадила Базелю гарантувати собі друге місце в групі H. "Рот-блау" гратимуть щонайменше в 1/16 Ліги конференції, а також можуть поборотися з Карабахом за 1/8.

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