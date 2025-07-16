У середу, 16 липня, відбувся матч-відповідь 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між латвійською Аудою і північноірландським Ларном (2:2). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд (матч-відповідь). Перший матч - 0:0

Ауда – Ларн – 2:2 (по пенальті – 2:4)

Голи: Траоре, 28, Монтейро, 53 – Маккендрі, 50, О'Ніл, 66

Перед матчем-відповіддю північноірландські журналісти запитали у наставника Ауди Юргіса Калнаса, на якому місці фінішував би Ларн, якби брав участь у чемпіонаті Латвії. Калнас відповів, що це дуже складне питання, але він дав би супернику приблизно 3-4 місце. При цьому сама Ауда за підсумками минулого сезону фінішувала на третьому місці.

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Господарі продемонстрували більше якості в матчі-відповіді, але Ларн проявив свою бойовитість: латвійці двічі вели в рахунку, а гості двічі відновлювали статус-кво.

Зрештою доля протистояння вирішилася в серії пенальті. Гості реалізували всі чотири своїх удари в післяматчевій серії, а в складі Ауди схибили відразу двоє гравців – Нгена і Камара.