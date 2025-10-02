Ліга конференцій 2025/26, 1-й тур

АЕК Ларнака – АЗ Алкмар – 4:0

Голи: Рубіо, 25, Баїч, 54, Івановіч, 73, Роден, 83

Вилучення: Пенетра, 2 (АЗ Алкмар)

Легія – Самсунспор – 0:1

Гол: Мусаба, 10

Ракув – Універсітатя Крайова – 2:0

Голи: Пєнко, 47, Репка, 80

Вилучення: Скречу, 53

Слован – Страсбур – 1:2

Голи: Ібрагім, 64 – Їраянг, 26, (аг.), Абдул Уаттара, 41

Спарта Прага – Шемрок Роверс – 4:1

Голи: Саділек, 33, Сухомел, 45, Серенсен, 50, Хараслін, 90 – Мандрою, 82

Фіорентина – Сігма Оломоуц – 2:0

Голи: Пікколі, 27

Целє – АЕК Афіни – 3:1

Голи: Ковачевіч, 34, 55, 80 – Кутеша, 7

Шелбурн – Гекен – 0:0

АЕК Ларнака (Кіпр) несподівано легко переграв АЗ Алкмар (Нідерланди). Хоча завдання дуже полегшив Пенетра, який уже на 2-й хвилині залишив АЗ в меншості. Кіпріоти повели в рахунку на 15-й хвилині – Рубіо забив після асисту Баїча. На старті другого тайму гол Понса скасували, але дуже скоро забив і сам Баїч – гольова передача Густаво. А Івановіч та Роден добили знекровлений АЗ – 4:0!

? AH L'EXPULSION D'ALEXANDRE PENETRA ! Le défenseur marche sur la cheville de Waldo Rubio. L'arbitre allemand n'hésite pas une seconde.



Ca commence bien pour AZ. #AEKAZ pic.twitter.com/hLUZAN1erH — Foot néerlandais (@Foot_NL) October 2, 2025

Самсунспор (Туреччина) на виїзді здолав Легію (Польща). Все вирішив ранній гол Мусаби уже на 10-й хвилині. Поляки намагались відігратись, але дуже бракувало точності. На 81-й хвилині Райовіч все ж відправив м'яч у ворота турків, але гол скасували через офсайд. Самунспор втримав переможний рахунок.

Ракув (Польща) Владислав Кочергіна у більшості здолав Універсітатю Крайову (Румунія), в складі якої в основі вийшов український воротар Павло Ісенко. Долю зустрічі вирішив прикрий гол Пєнко на старті другого тайму. Поляк зреагував на рикошет та пробив в дотик, Ісенко не дуже вдало відбив – м'яч все одно закотився у ворота. А через 6 хвилин Скречу отримав пряму червону, залишивши Універсітатю в меншості. Пізніше на поле вийшов ще один українець у складі Універсітаті, Олександр Романчук, але це не допомогло відігратись. Румуни ще й пропустили ще раз – цього разу відзначився Репка.

GOL DO RAKÓW



Raków Częstochowa 1x0 Universitatea Craiova



Tomasz Pieńko

️ Karol Struski



UEFA Conference League | Rodada 1

pic.twitter.com/MMcFSYMrKg — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 2, 2025

Страсбур (Франція) переграв Слован Братислава (Словаччина). У складі обох команд є українці: Едуард Соболь виступає за Страсбур (не потрапив навіть до заявки), а Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич грають за Слован (обидва залишились в запасі). Французи оформили комфортну перевагу до перерви. Спочатку Їраянг забив у власні ворота, а пізніше Абдул Уаттара подвоїв перевагу. Одразу після появи на полі Ігнатенка та Кухаревича один м'яч вдалось відквитати, забив Ібрагім. Але Страсбур втримав перемогу.

Спарта Прага (Чехія) вдома розбила Шемрок Роверс (Ірландія). До перерви Саділек та Сухомел вивели чеську команду вперед, а Серенсен на старті другого тайму оформив розгромну перевагу. Мандрою відіграв один м'яч, але було вже занадто пізно. Хараслін на 90-й хвилині відновив перевагу в три м'ячі. Фіорентина досить просто перемогла Сігму. Пікколі забив на 27-й хвилині, і рахунок 1:0 тримався дуже довго. "Фіалки" все ж подвоїли перевагу – на 90+5 хвилині Ндур поставив крапку в зустрічі.

Целє (Словенія) впевнено переграв АЕК Афіни (Греція). Хоча саме греки повели в рахунку – на 7-й хвилині забив Кутеша. Ковачевіч ближче до кінця першої половини рахунок зрівняв, а після перерви уже оформив дубль. На 80-й хвилині хорват шокував знову, оформивши хет-трик у ворота статусного суперника. А Шелбурн (Ірландія) та Гекен (Швеція) так і не змогли виявити сильнішого, не забивши жодного гола.

