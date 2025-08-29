Жеребкування загального етапу ЛК розпочнеться о 14:00 за Києвом. У прямомому етері за подією можна стежити на MEGOGO (за наявності відповідної підписки), а також безкоштовно на офіційному сайті УЄФА. Україну на цій стадії третього за престижністю єврокубка представлять Шахтар і Динамо. Вперше церемонїі жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій будуть об'єднані в одне шоу. 8 найкращих клубів одразу потраплять до 1/8 фіналу, а ті, що завершать на позиціях з 9-ї до 24-ї, зіграють в 1/16 фіналу.

Склад кошиків для жеребкування Ліги конференцій:

Кошик 1: Фіорентина, АЗ Алкмар, Шахтар, Слован, Рапід, Легія

Кошик 2: Спарта Прага, Динамо Київ, Крістал Пелас, Лех, Райо Вальєкано, Шемрок

Кошик 3: Омонія, Майнц, Страсбур, Ягеллонія, Целє, Рієка

Кошик 4: Зріньскі, Лінкольн Ред Імпс, КуПС, АЕК, Абердін, Дріта

Кошик 5: Брейдаблік, Сігма, Самсунспор, Ракув, АЕК, Шкендія

Кошик 6: Геккен, Лозанна, Університатя, Хамрун Спартанс, Ноа, Шелбурн

Фінал Ліги конференцій у сезоні 2025/26 пройде 27 травня 2026 року на РБ Арені у Лейпцигу. Перший тур загального етапу ЛК стартує 2 жовтня.

