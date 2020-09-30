Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Зальцбург – Маккабі Тель-Авів – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Дака, 16, 68, Собослай, 45+4 (пенальті) – Карзев, 30

Мітьюланд – Славія Прага – 4:1 (0:0)

Голи: Каба, 65, Шольц, 84 (пенальті), Оньєка, 88, Дреєр, 90+1 – Олаїнка, 3

ПАОК – Краснодар – 1:2 (1:2)

Голи: Ель-Каддурі, 77 – Міхайлідіс, 73 (автогол), Кабелла, 78

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Австрійський Зальцбург окреслив заявку на груповий етап, забивши ізраїльтянам гол у дебюті. Це Дака добре зіграв на підборі й класно з льоту пробив у нижній кут. Маккабі відігрався на 30-й хвилинні зусиллями Карзева, який із другої спроби пробив "биків" дальнім пострілом. Але ще до перерви Собослай упевнено реалізував одинадцятиметровий. А в другій половині Дака добив гостей голом із другого поверху.

А в Данії оформили заявку на справжній трилер. Пражани забили швидкий м'яч, коли Олаїнка розібрався у хаосі після кутового, а далі успішно стримували атаки господарів. Мітьюланд зрівняв рахунок лише на 65-й – Каба зіграв на випередження головою і залишив поза справами кіпера. Та навіть такий рахунок виводив у групу Славію. Данці продовжили тиснути й добили чехів трьома (!) голами в останні 10 хвилин. Спочатку Шольц забив із пенальті, далі Оньєка реалізував вихід віч-на-віч після помилки оборони, а на десерт Дреєр потужним пострілом за діагоналлю поклав пражан на лопатки.

Основні події в Салоніках вклалися у 5-хвилинний проміжок під завісу поєдинку. Грек Міхайлідіс на 73-й курйозним автоголом вивів гостей із Краснодара вперед. За 4 хвилини Ель-Каддурі головою замкнув класний навіс зі штрафного й подарував грекам надію на основний турнір ЛЧ. Але вже за хвилину Кабелла добив м'яч у порожні ворота після удару з-за меж штрафного Вілени й вивів бронзового призера РФПЛ до групового раунду.

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