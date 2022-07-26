Ліга чемпіонів, кваліфікація. 2-й раунд, матчі-відповіді

АЕК – Мітьюлланд – 1:1 – по пенальті – 3:4 (перший матч – 1:1)

Голи: Олатунджі, 9 – Дальсгор, 12

Вікторія Пльзень – ГІК – 5:0 (перший матч – 2:1)

Голи: Перніца, 11, Сікора, 21, 73, Гейда, 31, Клімент, 84

Шериф – Марібор – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Янсане, 88

Дюделанж – Пюнік – 1:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Хассан, 21 – Жунінью, 24, Юрічіч, 54, 85, Отубанджо, 76

Шемрок Роверс – Лудогорець – 2:1 (перший матч – 0:3)

Гол: Грін, 21, Емаху, 88 – Каулі, 90+1

Шкупі – Динамо Загреб – 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Адемі, 47

АЕК та Мітьюлланд повторили результат першого матчі. Відтак, все вирішувалося у серії пенальті. За кіпрську команду грає екс-футболіст Дніпра Бруну Гама. Він свій удар реалізував, а от його партнери двічі пробили у каркас. Мітьюлланд бив точніше і вийшов на Бенфіку Романа Яремчука.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо отримало одного з найкращих суперників

Вікторія Пльзень декласувала ГІК. Фіни пропустили п'ять "сухих" м'ячів. Також у третій раунд кваліфікації продерся Шериф. Колишня команда Юрія Вернидуба лише наприкінці другого поєдинку зуміла зламати опір Марібора. У наступному раунді Шериф та Вікторія зіграють між собою.

Бійцівський характер продемонстрував Пюнік. Підопічні Єгіше Мелікяна програли перший матч і сьогодні також пропустили першими. Проте вірмени зуміли знайти в собі сили не просто відіграти відставання у два м'ячі, а й здобути перемогу з необхідним рахунком. Далі у Пюніка дуель з Црвеною Звездою.

Лудогорець, у складі якого весь матч відіграв Ігор Пластун, поступився Шемрок Роверс. Проте перемоги в першому матчі вистачило, аби пройти в наступний раунд, де болгари зустрінуться із загребським Динамо. Хорвати несподівано важко здолали опір македонського Шкупі.