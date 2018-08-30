toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2018/19

00:15 1188 Читать на русском
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2018/19
ФК Шахтар

Стали відомі усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Црвена Звезда, ПСВ та Бенфіка стали останніми учасниками групового етапу Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні. Жеребкування відбудеться 30 серпня в Монако.

Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

Склад кошиків посіву при жеребкуванні Ліги чемпіонів 2018/19

1 кошик: Реал, Атлетіко, Барселона, Баварія, Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ, Локомотив М

2 кошик: Шахтар, Борусія Д, Порту, Манчестер Юнайтед, Бенфіка, Наполі, Тоттенхем, Рома

3 кошик: Ліверпуль, Шальке, Ліон, Монако, Валенсія, Аякс, ЦСКА М, ПСВ

4 кошик: Црвена Звезда, Вікторія Пльзень, Брюгге, Галатасарай, Янг Бойз, Інтер, Хоффенхайм, АЕК

Теги
Монако Монако Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліон Ліон Порту Порту Бенфіка Бенфіка ПСВ ПСВ Аякс Аякс Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Тоттенхем Тоттенхем Шальке Шальке Баварія Баварія Хоффенхайм Хоффенхайм Рома Рома Ювентус Ювентус Наполі Наполі Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Шахтар Шахтар Головне Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
38
хв
Уфа
17:00
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук