Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2018/19

Ліга чемпіонів — 29 серп 250
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Ліга чемпіонів: ПСВ, Бенфіка та Црвена Звезда пробилися в груповий етап Ліги чемпіонів
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Маріано офіційно повернувся в РеалІспанія — 29 серп 1684
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Роналду відмовився від виклику у збірну ПортугаліїІталія — 29 серп 1374
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Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкуванняЛіга чемпіонів — 29 серп 27284
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Зінченко досі чекає на Бетіс: чому доля українця залежить від п'яти клубів та матчу команди Шахова і Хачеріді в ЛЧІспанія — 29 серп 4170
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