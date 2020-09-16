Ліга чемпіонів: визначились усі пари плей-офф кваліфікації
16 вересня 23:30 - Читать на русском
Завершились останні поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.
Двобої 3-го кваліфікаційного раунду найпрестижнішого клубного турніру визначили учасників, які боротимуться за місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.
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Пари плей-офф:
Славія Прага – Мітьюлланд
Маккабі Тель-Авів – Зальцбург
Олімпіакос – Омонія
Мольде – Ференцварош
Краснодар – ПАОК
Гент – Динамо
Нагадаємо, на стадії плей-офф суперники проведуть два матчі. Зустрічі відбуватимуться 22-23 та 29-30 вересня.
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