У середу, 20 липня, відбулися ще 4 матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ 2022/23. Рахунок і огляд поєдинків – на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд. Перші матчі

ГІК – Вікторія Пльзень – 1:2

Голи: Радуловіч, 50 – Хори, 6 (пен), Копіц, 57

Маккабі Хайфа – Олімпіакос – 1:1

Голи: Хазіза, 90+2 – Цінкернагель, 7

Ференцварош – Слован Братислава – 1:2

Голи: Захаріассен, 70 – Кашія, 81, Барсегян, 86

Марібор – Шериф – 0:0

Ігровий день розпочався у Фінляндії, де місцевий ГІК приймав чемпіона Чехії – Вікторію. Гості повели в рахунку вже в дебюті гри, реалізувавши пенальті. По перерві фіни вирівняли становище, але незабаром Копіц оформив переможний гол. 1:2 – Вікторія повезла додому перемогу і хороші шанси на вихід у третій раунд.

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Олімпіакос швидко забив у ворота Маккабі Хайфа. Мінімальна перевага греків трималася аж до компенсованого часу, але їзраїльтяни таки зуміли врятуватися від поразки. 1:1.

Ференцварош у Будапешті приймав Слован. Олександр Зубков знову не потрапив у заявку на ЛЧ – російський тренер ігнорує українця, який, за чутками, близький до повернення в Шахтар. Були екс-представники УПЛ і у складі Слована – Джаба Канкава вийшов у старті, а динамівець Ерік Рамірес опинився в резерві.

Ще перед поєдинком вирували пристрасті – фанати "Фраді" намагалися атакувати своїх візаві. Поліція вгамувала емоцій, але під час гри теж було гаряче. В одного із гравців Слована прилетіла пляшка з трибун, після чого розпочалаcя ще й сутичка між футболістами.

Але голи у цьому матчі теж були. Спершу Захаріассен на 70-й хвилині відкрив рахунок, але Кашія на 81-й вирівняв становище. А ще за 5 хвилин Барсегян шокував Будапешт, оформивши переможний гол Слована. 1:2 – Ференцварош значно ускладнив свої шанси на вихід в наступний етап. Ерік Рамірес вийшов на 69-й хвилині, результативними діями не відзначився.

Матч Марібор – Шериф, як і протистояння Динамо з Фенербахче, забитих голів не подарував.

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