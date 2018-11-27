Вікторія Пльзень обіграла ЦСКА та опустила москвичів на 4-е місце

Московський ЦСКА у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА програв пльзеньській Вікторії, остаточно втративши шанси на 1/8 фіналу цього турніру.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 5-й тур, група G

ЦСКА – Вікторія Пльзень – 1:2

Голи: Влашіч, 10 (пен) – Прохазка, 56, Гейда, 81

Нереалізовані пенальті: Прохазка, 44

Перший тайм майже повністю пройшов під знаком ігрової переваги ЦСКА. Москвичі вийшли вперед вже на 10-й хвилині, коли Мілан Птржела у власному штрафному збив Георгія Щеннікова. Арбітр призначив пенальті, а Нікола Влашіч майстерно його реалізував – 1:0. За наступні двадцять хвилин господарі могли забивати ще мінімум тричі, але Щенніков з меж штрафного пробивав вище або повз дальню штангу, а удар Облякова з відскоку взяв голкіпер Грушка. Чехи прокинулись на 33-й, коли Прохазка пробивав зі штрафного – Акінфєєв витягнув цей постріл. Через 11 хвилин Ігор взагалі став героєм: Ржезнік заробив пенальті, яке взявся виконувати Прохазка – його удар у нижній правий кут голкіпер "коней" впевнено відбив.

Другий тайм почався досить рівно, однак гравці Вікторії вперто рвалися уперед через фланги ЦСКА – і були за це винагороджені. На 56-й хвилині Радім Ржезнік прорвався по флангу та викотив передачу у штрафний в спини захисникам, а Роман Прохазка красиво відправив м'яч у дев'ятку – 1:1. Вже через три хвилини після цього геройствувати довелося Грушці, який витягнув потужний удар Влашіча під поперечину, а на 71-й він же врятував після виходу віч-на-віч Сігурдссона. Вікторія терпіла навали, закидання та вривання "коней" до 81-ї хвилини, після чого жорстоко покарала суперника: після простенького розіграшу кутового Патрік Грошовський виконав подачу на лінію воротарського, а Лукас Гейда спокійно її замкнув – 1:2. ЦСКА ліг у нокаут.

Відігратися мосвичі так і не змогли, тож фінальний свисток головного арбітра зафіксував вольову перемогу Вікторії. Плзеньці набрали чотири очки та порівнялися з москвичами, які тепер розпрощалися з шансами на плей-офф Ліги чемпіонів.