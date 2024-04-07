"Мені це подобається. Із внутрішніх трофеїв найважливіші – АПЛ і Ла Ліга. Не скажу, що виграти ЛЧ не так приємно – звичайно, приємно. Тепер у нас, у Манчестер Сіті, є цей кубок, ми знаємо, що це за почуття, ми спокійні, тому що трофей у нас уже є.

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Але перемога в лізі крутіша, тому що складніша, більше ігор – дві-три щотижня. Звісно, Ліга чемпіонів важлива, але перемога там залежить, ймовірно, від того, що ти не можеш контролювати. Обидва турніри неймовірно важливі, але перемога в АПЛ доводить багато чого.

Перемога в АПЛ показує менталітет команд, які постійно в боротьбі протягом багатьох-багатьох років. Особисто для мене ось так: ти кожен день повинен робити все можливе", – цитує Гвардіолу Manchester evening news.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті після 32 турів АПЛ має 70 очок і продовжує боротися з Арсеналом та Ліверпулем за титул чемпіона АПЛ. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "містяни" зіграють з Реалом.

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