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Ліга Чемпіонів: Валенсія не змогла здолати Янг Бойз

23 жовтня 21:46 117 Читать на русском
Ліга Чемпіонів: Валенсія не змогла здолати Янг Бойз
Боротьба за м'яч / Твітетр ФК Янг Бойз

В матчі 3 туру Ліги Чемпіонів Валенсія в гостях не втримала перевагу в один м'яч над Янг Бойз.

Валенсія зі старту поєдинку захопила ініціативу на правах фаворита і в середині першого тайму повела в рахунку. Солер класно закинув на Батшуаї, той обіграв воротаря та закотив м'яч у порожні ворота. Однак після пропущеного голу Янг Бойз активізувався і на початку другого тайму відновив рівновагу. Парехо в підкаті не влучив у м'яч, проте зачепив нападника, за що і було призначено пенальті. Оаро без проблем розвів воротаря і м'яч по різних кутах, встановивши остаточний рахунок.

Ця нічия не задовольнила жодну з команд, адже Валенсія набрала 2 очки і залишилась на третьому місці, а Янг Бойз з 1 пунктом замикає групу H.

Ліга Чемпіонів, 3 тур, група H

Янг Бойз – Валенсія – 1:1

Голи: Оаро, 55, (пен.) – Батшуаї, 26

Ліга чемпіонів3 турСтад де Свісс (Берн)

Янг Бойз - Валенсія: Вівторок 23 жовтня 2018

Янг Бойз
Матч завершено
1 : 1
Валенсія
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Валенсія Валенсія Ліга чемпіонів Янг Бойз Янг Бойз Янг Бойз - Валенсія
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