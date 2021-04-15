Стали відомі дати та час півфінальних дуелей ЛЧ 2020/21. Боротьбу за трофей продовжують Реал Мадрид, Челсі, Манчестер Сіті та ПСЖ.

Як і очікувалося, перші поєдинки півфіналів будуть зіграні 27 і 28 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 4 та 5 травня. Початок всіх поєдинків – о 21:00 за європейським часом (22:00 за Києвом), інформує офіційний сайт УЄФА.

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Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу. Перші матчі

27 квітня: Реал Мадрид – Челсі;

28 квітня: ПСЖ – Манчестер Сіті.

Матч-відповіді:

4 травня: Ман Сіті – ПСЖ;

5 травня: Челсі – Реал Мадрид.

До слова, фінал ЛЧ 2020/21 запланований на 29 травня. Господарем вирішального двобою стане Стамбул, який мав прийняти матч ще у минулому році, але через пандемію COVID-19 УЄФА переніс гру в Лісабон.

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