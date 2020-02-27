Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

Стали відомі всі кандидати на здобуття престижної нагороди від УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив чотирьох найкращих футболістів за підсумками перших чотирьох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації.

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У число претендентів на нагороду увійшли німецький форвард мюнхенської Баварії Серж Гнабрі, іспанський півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс, бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та французький півзахисник Ліона Хуссем Ауар.

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Гнабрі оформив дубль у матчі з Челсі, Бускетс результативними діями не відзначився, але показав високий рівень точності пасів (91%). Де Брюйне записав до свого активу гол + пас у ворота Реала, а Ауар віддав результативну передачу у поєдинку з Ювентусом.

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Нагадаємо, що у вівторок Баварія розгромила Челсі (3:0), а Барселона розписала бойову нічию з Наполі (1:1). У середу Реал на власному полі поступився Манчестер Сіті (1:2), а Ліон здолав Ювентус (1:0).

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До слова, кожен з гравців отримав спеціальну нагороду від УЄФА, яка була заснована напередодні плей-офф Ліги чемпіонів. Такими статуетками відтепер нагороджуватимуть найкращих гравців всіх матчів основної сітки турніру.

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