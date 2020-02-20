Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

Стали відомі всі кандидати на здобуття престижної нагороди від УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив чотирьох найкращих футболістів за підсумками перших чотирьох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації.

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Зокрема найкращими гравцями першого ігрового дня стали бразильський захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді і норвезький нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд. Нагадаємо, "матрацники" зуміли здобути перемогу у грі проти чинного володаря трофея Ліверпуля (1:0), в якій Лоді зміг нейтралізувати лідера англійської команди Мохамеда Салаха.

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У свою чергу, Холанд в матчі проти ПСЖ (2:1) оформив дубль у ворота парижан, довівши свою результативність у поточній Лізі чемпіонів до 10 забитих голів і піднявся на першу сходинку у списку бомбардирів.

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Матчі середи визначили ще двох претендентів на звання гравця тижня. Найкращим футболістом матчу Тоттенхем – РБ Лейпциг (0:1) став французький голкіпер "шпор" Уго Льоріс, який мінімум тричі врятував свою команду від вірного гола, а нідерландський захисник Аталанти Ханс Хатебур, відзначившись дублем у ворота Валенсії (4:1), став його конкурентом за почесне звання.

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До слова, кожен з гравців отримав спеціальну нагороду від УЄФА, яка була заснована напередодні плей-офф Ліги чемпіонів. Такими статуетками відтепер нагороджуватимуть найкращих гравців всіх матчів основної сітки турніру.

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