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Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

13:08 283 Читать на русском
Ліга чемпіонів: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня
Ерлінг Холанд / Твіттер ФБ Борусія Д

Стали відомі всі кандидати на здобуття престижної нагороди від УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив чотирьох найкращих футболістів за підсумками перших чотирьох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації.

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Зокрема найкращими гравцями першого ігрового дня стали бразильський захисник мадридського Атлетіко Ренан Лоді і норвезький нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд. Нагадаємо, "матрацники" зуміли здобути перемогу у грі проти чинного володаря трофея Ліверпуля (1:0), в якій Лоді зміг нейтралізувати лідера англійської команди Мохамеда Салаха.

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У свою чергу, Холанд в матчі проти ПСЖ (2:1) оформив дубль у ворота парижан, довівши свою результативність у поточній Лізі чемпіонів до 10 забитих голів і піднявся на першу сходинку у списку бомбардирів.

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Матчі середи визначили ще двох претендентів на звання гравця тижня. Найкращим футболістом матчу Тоттенхем – РБ Лейпциг (0:1) став французький голкіпер "шпор" Уго Льоріс, який мінімум тричі врятував свою команду від вірного гола, а нідерландський захисник Аталанти Ханс Хатебур, відзначившись дублем у ворота Валенсії (4:1), став його конкурентом за почесне звання.

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До слова, кожен з гравців отримав спеціальну нагороду від УЄФА, яка була заснована напередодні плей-офф Ліги чемпіонів. Такими статуетками відтепер нагороджуватимуть найкращих гравців всіх матчів основної сітки турніру.

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Ханс Хатебур Ханс Хатебур Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Ренан Лоді Ренан Лоді Уго Льоріс Уго Льоріс
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