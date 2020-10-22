Стали відомі всі кандидати на здобуття престижної нагороди від УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив чотирьох найкращих футболістів за підсумками матчів 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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За повідомленням офіційного сайту організації на звання найкращого гравця претендують чотири футболісти:

– форвард Ювентуса Альваро Мората, який оформив дубль у ворота київського Динамо (2:0);

– півзахисник Баварії Кінгслі Коман, який забив два голи у ворота мадридського Атлетіко (4:0);

– півзахисник донецького Шахтаря Тете, який оформив один гол і віддав результативну передачу у виїзній грі з мадридським Реалом (3:2);

– захисник РБ Лейпциг Анхеліньо, який оформив дубль у ворота Істанбул Башакшехір (2:0).

Проголосувати за найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів можна за посиланням.

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