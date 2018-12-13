Ліга чемпіонів: УЄФА назвав команду тижня

Іспанія — 18:00 752
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Кубок Іспанії: Леганес Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця
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"Можливо, навіть краще, що Динамо опинилося в Лізі Європи", – Вербіч оцінив себе та команду в першій частині сезонуУкраїна — 17:00 550
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Зінченко проти Хоффенхайма в ЛЧ: погана статистика, низькі оцінки англійських ЗМІ, невдоволення вболівальників Ман СітіЛіга чемпіонів — 16:01 2196
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"Чекаємо Лужного, а якщо побачимо Анрі, не повіримо – якийсь "лівий" чувак". Чим живе фан-клуб лондонського АрсеналаІнтерв’ю — 15:00 2720
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"Рівень Шахтаря розчарував". Французькі ЗМІ обожнюють Фекіра за успіх Ліона в засніженому Києві та оцінюють нашу командуЛіга чемпіонів — 12:05 4358
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