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Ліга чемпіонів: УЄФА назвав команду тижня

17:47 548 Читать на русском
Ліга чемпіонів: УЄФА назвав команду тижня
Роберт Лєвандовскі / Getty images

УЄФА оприлюднив символічну збірну 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До команди потрапили:

Воротар: Ігор Акінфєєв (ЦСКА);

Захисники: Георгій Щенніков (ЦСКА), Рафаел Геррейро (Борусія Д), Алекс Грімальдо (Бенфіка);

Манчестер Сіті – Хоффенхайм: Сане забив неймовірний гол зі штрафного

Півзахисники: Лерой Сане (Манчестер Сіті), Арнор Сігурдссон (ЦСКА), Ян Коваржик (Вікторія), Карлос Солер (Валенсія);

Нападники: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Гійом Оаро (Янг Бойз), Душан Тадіч (Аякс).

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