У вівторок, 5 серпня, у 3-му раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубка відбулись перші матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації, перші матчі

Мальме (Швеція) – Копенгаген (Данія) – 0:0

Шкендія (Македонія) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

Гол: Байрамов, 18 (п.)

Рейнджерс (Шотландія) – Вікторія Пльзень (Чехія) – 3:0

Голи: Гассама, 15, 51, Дессер, 45 (п.)

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У першому матчі дня Мальме приймав Копенгаген. Скандинавське дербі вийшло нудним та прісним і завершилось безгольовою нічиєю. Команди за весь матч спромоглись завдати лише одного удару у площину воріт (на такий подвиг спромоглись гості).

Попри доволі рівну гру данці подали аж сім кутових, тоді як шведи жодного разу не змусили суперника вибивати м'яч за ворота. З цікавого: у складі Мальме весь матч відіграв бразильський екс-захисник СК Дніпро-1 Габріел Бусанелло.

Македонська Шкендія вдома поступилась Карабаху. Азербайджанці вийшли вперед ще до середини першого тайму: Вебстер сфолив у власному штрафному, арбітр переглянув відеоповтор і вказав на позначку. Байрамов поцілив у праву дев'ятку. За трохи Краснічі міг зрівнювати, але закрутив впритирку з лівою стійкою, а удар Зубіра у відповідь потягнув кіпер македонців.

В середині другого тайму польський голкіпер Карабаха Кохальскі врятував команду, витягнувши замикання головою під поперечину. На 74-й хвилині у складі азербайджанців з'явився Олексій Кащук – на 90+4 хвилині український легіонер записав у свій пасив "гірчичник". Азербайджанці втримали перемогу і з хорошим настроєм прийматимуть за тиждень суперника на своєму полі.

У ще одному поєдинку Рейнджерс розгромив Вікторію Пльзень. Героєм зустрічі став Джейді Гассама, який оформив дубль, розписавшись у воротах чехів в кожному з таймів. Ще один гол був забитий перед самою перервою з пенальті за брудний підкат Матея Видри.

Одразу по перерві Діоманде змарнував чудовий шанс збільшити перевагу шотландців, влучивши у поперечину. Однак і трьох голів цілком вистачило, аби матч-відповідь у Чехії став для команди Рассела Мартіна тренуванням з підвищеною відповідальністю.

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