Відбулися матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, матчі-відповіді третього раунду кваліфікації

Карабах – Шкендія – 5:1 (перший матч 1:0)

Голи: Цаке, 16 (аг), Каді, 18, Ахундзаде, Янковіч, 35 (пен.), Леандру Андраде, 59 – Тамба, 10

Вікторія Пльзень – Рейнджерс – почали о 20:00 (перший матч 0:3)

Копенгаген – Мальме – почали о 20:00 (перший матч 0:0)

Фенербахче – Фейєнорд – почали о 20:00 (перший матч 1:2)

Брюгге – Зальцбург – почали о 20:30 (перший матч 1:0)

Слован Братислава – Кайрат – початок о 21:15 (перший матч 0:1)

Ференцварош – Лудогорець – початок о 21:15 (перший матч 0:0)

Црвена Звезда – Лех – початок о 22:00 (перший матч 3:1)

Пафос – Динамо – відео гола в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Відкривали ігровий день Карабах та Шкендія. Українець Олексій Кащук просидів весь матч у запасі господарів, натомість орендований з Динамо опорник Решат Рамадані звично вийшов у основі гостей.

Шкендія вже на 10-й хвилині зрівняла рахунок за сумою двох матчів, однак далі пережила тотальне приниження. Ще до перерви Карабах вів 4:1. Після відпочинку Леандру Андраде зафіксував фінальні 5:1 і надупевнений вихід Карабаха до наступного раунду.

