За підсумками чотирьох турів Ліги чемпіонів турнірна таблиця отримала одноосібного лідера – Ліверпуль, це єдина команда, яка досі не втрачала очок. За другу позиція шалена боротьба: відразу чотири клуби мають по 10 очок. І якщо бачити тут Інтер логічно, що Спортінг, Монако і особливо Брест – дуже незвично. Також у зоні прямого виходу в 1/8 фіналу Барселона, Борусія Д і Астон Вілла, при чому бірмінгемці сьогодні сенсаційно програли Брюгге.

Шахтар здобув першу перемогу в ЛЧ, здолавши Янг Бойз – шоу Судакова й Кевіна після ляпу в обороні, топ-матч Бондара

Відразу дві команди здобули свої перші перемоги. Почав Шахтар, а пізніше його підтримав Зальцбург. Втім, їм це не допомогло піднятися в зону плейоф – замало очок. Серед невдах також опинилися ПСЖ, Жирона, Штутгарт, РБ Лейпциг та Болонья. Цікаво, що італійський колектив за чотири тури не забив жодного гола, більше таких команд немає.