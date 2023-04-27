"Єврокубки? Якщо ми виграємо всі наші ігри, ми здобудемо путівку. Люди запитують мене про Лігу чемпіонів, але це не в наших руках, оскільки ми не будемо грати з прямим конкурентами до кінця сезону.

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Важливо, щоб ми продовжували йти вперед, граючи в хороший футбол, і в кінці сезону ми побачимо, скільки у нас очок. Я хотів би завершити сезон, як найвище. Якщо ми потрапимо до єврокубків, це буде чудово. Якщо ні, ми повинні це прийняти й зробити висновки. Я хочу, щоб ми зіграли як найкраще в останніх матчах, а не тільки в одному", – зазначив наставник мерсисайдців у інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що команда Клоппа посідає шосте місце, маючи у своєму активі 53 бали. Від четвертої сходинки, яка дає право зіграти в Лізі чемпіонів, Ліверпуль відділяє шість очок.

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