Ліга чемпіонів: стартуй разом з Базабет

Найпрестижніший клубний турнір Європи стартує 17 вересня. Уже перший тур групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20 подарує нам ряд цікавих матчів.

Наприклад, Барселона вирушить до дортмундської Борусії на один з найбільш гучних і атмосферних стадіонів футбольної Європи. Чи заб'є Грізманн свій дебютний м'яч за каталонців у ЛЧ? Або, можливо, 16-річний вундеркінд Ансуї Фаті продовжить свою феєрію? Ви можете поставити на результат матчу, на авторів забитих м'ячів і на багато іншого в БК Базабет.

Старі знайомі Шахтар і Манчестер Сіті третій сезон поспіль перетинаються на груповому етапі Ліги чемпіонів. У минулому сезоні підопічні Гвардіоли знищили "гірників" з рахунком 9:0 в двох матчах. Чи зможе український клуб цього разу зіграти достойніше? Або їм ще рости і рости до Норвіча?

Неймар тріумфально повернувся до складу ПСЖ. Чи зможе він пригадати свої щасливі дні в Каталонії і за традицією нокаутувати Реал? Ну а CR7 їде до своїх старих добрих друзів з Атлетіко. Ніхто так сильно не ображав "матрацників", як португальський робот. Ви можете поставити на його гол в БК Bazabet.

Перший тур ЛЧ ставить багато запитань. І якщо ви знаєте відповіді на них, то у вас є шанс на цьому заробити. У БК Bazabet ви можете робити і довгострокові ставки на футбол, як і прогнози на спорт в цілому. Наприклад, ви вважаєте, що Шахтар здатний вийти з групи разом з Сіті? Тоді поставте на це за коефіцієнтом 2,2. Оновлена ​​міжнародна букмекерська контора Базабет пропонує і ряд інших цікавих варіантів:

● Ставка на переможця (Сіті вважається фаворитом);

● Найращий клуб своєї країни;

● На якій стадії вилетить певна команда;

● Чи буде англійський або іспанський фінал;

● Яка з двох команд в ЛЧ пройде далі і так далі.

Є у Базабет і бонуси, які зможуть підігріти ваш інтерес до процесу ставок. Всі нові гравці можуть отримати ставку без ризику до 1000 гривень. Але цим букмекерська контора Базабет не обмежується. Ви можете отримати часткове або повне повернення, якщо ваш експрес на 4+ подій не доїде. Ви також можете розраховувати на регулярні фрібети, скористатися достроковим викупом ставок. Надалі акції Базабет стануть ще більш різноманітними. Тож Welcome і Good Luck!