Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 3 раунд

Слован – Маккабі (Хайфа) – 1:2

Голи: Сек, 12 (автогол) – П'єро, 5, Сабія, 15

Рейнджерс – Серветт – 2:1

Голи: Таверньє, 6 (з пенальті), Дессерс, 15 – Бедіа, 44 (з пенальті)

Маккабі зробив крок назустріч участі в другому поспіль груповому етапі Ліги чемпіонів – команда з Хайфи обіграла на виїзді братиславський Слован із рахунком 2:1. У цій зустрічі через дискваліфікацію не зміг зіграти лідер Слована Владімір Вайсс-молодший, який став одним із головних героїв попередніх єврокубкових матчів своєї команди – і ізраїльтяни цим скористалися.

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Зусиллями П'єро та Сабія Маккабі забив два швидкі м'ячі, після чого зробив ставку на оборону. Однак назвати цей результат несправедливим через відсутність Вайсса не можна, адже Маккабі не міг розраховувати в цьому матчі на свого лідера Тьяррона Чері, який залишився в Ізраїлі разом із дружиною – пара чекає на дитину. Що ж, "зелені" порадували свого десятого номера.

У паралельній зустрічі нещодавній фіналіст Ліги Європи Рейнджерс із великими труднощами обіграв удома швейцарський Серветт. Подібно до Маккабі шотландська команда забила два швидкі м'ячі вже до 15-ї хвилини, проте підтримувати такий високий темп усю гру не змогла. У підсумку Серветт наприкінці першого тайму один м'яч відквитав і зберіг непогані шанси на прохід до наступного раунду.