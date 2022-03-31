Відбулись останні два матчі-відповіді 1/4 фіналу жіночої ЛЧ. Результати цього етапу й пари наступного дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Ліга чемпіонів 2021/22 серед жінок, 1/4 фіналу. Матч-відповіді

Вольфсбург – Арсенал – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Рорд, 9, Вільямсон, 73 (аг)

Ліон – Ювентус – 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Хегеберг, 33, Малард, 35, Макаріо, 73 – Страшкова, 84

Німецька та англійська команди у першому поєдинку не виявили сильнішого. Та матч на Фольксваген Арені показав справжню перевагу "вовчиць". Влучний удар Рорди й автогол Вільямсон забезпечили Вольфсбургу путівку у півфінал.

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Все неоднозначно було і в дуелі між Ліоном та Ювентусом. Італійці завітали у Францію з перевагою після домашньої зустрічі, але "ткачі" були аж надто зарядженими на звитягу, що конвертувалось у три голи. Наприкінці поєдинку Юве забив один раз, але цього було недостатньо. Ліон покрокував далі.

Відтак, тепер стали відомі дві півфінальні пари: Барселона – Вольфсбург та ПСЖ – Ліон. Перші поєдинки заплановані на 23 квітня, а матчі-відповіді відбудуться рівно за тиждень 30 квітня.

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