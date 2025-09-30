Ліга чемпіонів: розгроми Інтера, Марселя і Баварії – кривднику Динамо вдалося засмутити мюнхенців
У вівторок, 30 вересня, відбулися матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, 2-й тур
Інтер – Славія – 3:0
Голи: Лаутаро, 30, 65, Дюмфріс, 34
Марсель – Аякс – 4:0
Голи: Пайшао, 6, 12, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52
Пафос – Баварія – 1:5
Голи: Оршіч, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69
Лаутаро Мартінес став першим гравцем в історії Інтера, якому вдалося забити в 7 різних кампаніях Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів. Аргентинець запресингував воротаря суперника і змусив його зробити пас в одному напрямку, після чого перехопив м'яч і відразу ж відправив його в сітку.
Потім Дензел Дюмфріс в дотик з меж воротарського майданчика замкнув передачу Тюрама. Цей гол став для нідерландця вже 19-м у складі Інтера, починаючи з сезону 2022/23, він – четвертий бомбардир команди за звітний період після Лаутаро Мартінеса (83 голи), Тюрама (38) і Хакана Чалханоглу (32).
Розгром Аякса Марселю забезпечили Ігор Пайшао і П'єр-Емерік Обамеянг: бразилець оформив дубль (ці голи стали для нього першими за Олімпік), а габонець зробив дві гольові передачі, після чого також сам забив. Єдиною ложкою дьогтю для Марселя в цей чудовий вечір стала травма захисника Факундо Медіни. Він підвернув щиколотку і покинув поле ще в першому таймі.
Свій перший гол за Баварію забив і Ніколас Джексон. Правда, героєм вечора на Кіпрі став не він, а Харрі Кейн – англієць оформив дубль. Але головна подія зустрічі сталася в кінці першого тайму – Оршіч забив Баварії гол престижу з середньої дистанції.
