Ліга чемпіонів, 2-й тур

Інтер – Славія – 3:0

Голи: Лаутаро, 30, 65, Дюмфріс, 34

Марсель – Аякс – 4:0

Голи: Пайшао, 6, 12, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52

Пафос – Баварія – 1:5

Голи: Оршіч, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69

Лаутаро Мартінес став першим гравцем в історії Інтера, якому вдалося забити в 7 різних кампаніях Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів. Аргентинець запресингував воротаря суперника і змусив його зробити пас в одному напрямку, після чого перехопив м'яч і відразу ж відправив його в сітку.

Потім Дензел Дюмфріс в дотик з меж воротарського майданчика замкнув передачу Тюрама. Цей гол став для нідерландця вже 19-м у складі Інтера, починаючи з сезону 2022/23, він – четвертий бомбардир команди за звітний період після Лаутаро Мартінеса (83 голи), Тюрама (38) і Хакана Чалханоглу (32).

Розгром Аякса Марселю забезпечили Ігор Пайшао і П'єр-Емерік Обамеянг: бразилець оформив дубль (ці голи стали для нього першими за Олімпік), а габонець зробив дві гольові передачі, після чого також сам забив. Єдиною ложкою дьогтю для Марселя в цей чудовий вечір стала травма захисника Факундо Медіни. Він підвернув щиколотку і покинув поле ще в першому таймі.

Свій перший гол за Баварію забив і Ніколас Джексон. Правда, героєм вечора на Кіпрі став не він, а Харрі Кейн – англієць оформив дубль. Але головна подія зустрічі сталася в кінці першого тайму – Оршіч забив Баварії гол престижу з середньої дистанції.

