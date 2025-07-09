Жальгіріс та Хамрун зійшлися в першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Переможець саме цієї пари виходив на Динамо у наступному раунді кваліфікації. Перший тайм показав, що підопічним Шовковського не слід боятися надто сильно. Скромні зусилля чемпіонів Литви та Мальти так і не призвели до забитих голів.

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По перерві увімкнувся Жальгіріс, який був фаворитом протистояння. Якщо гол Енріке скасували через офсайд, то на 59-й хвилині все вийшло чисто. Господарі якісно розіграли заготовку на стандарті – подача зі штрафного, скидка і замикання в дотик від Антала.

Під завісу зустрічі Жальгіріс закріпив перевагу завдяки джокеру. Представник Коморських островів Касім Хаджі вийшов на заміну, а за хвилину легко прокинув м'яч між захисниками і запалив на табло фінальні 2:0. Якщо за 6 днів на Мальті не станеться міні-дива, то суперником Динамо буде саме литовський клуб.

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