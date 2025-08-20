Відбулися три матчі останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Результати та звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, плей-офф раунд кваліфікації, перші матчі

Рейнджерс – Брюгге – 1:3

Голи: Даніло, 50 – Вермант, 3, Спілерс, 7, Мехеле, 20

Ференцварош – Карабах – 1:3

Голи: Варга, 29 – Янковіч, 50, Медіна, 67, Курбанли, 85

Црвена Звезда – Пафос – 1:2

Голи: Бруно Дуарте, 58 – Коррея, 1, Пепе, 52 (пен.)

Нереалізований пенальті: Бруно Дуарте, 58 (ЦЗ)

Гравці Рейнджерс розпочали домашній матч проти Брюгге так, наче перед тим добряче хильнули в пабі. Вже до 20-ї хвилини шотландці "горіли" 0:3! Перший гол – суцільна клоунада. Захисники Рейнджерс залишали м'яч Батленду, але той навіть не думав вискакувати за межі карного майданчика. Вермант елегантно перекинув голкіпера.

"Динамо насміхалося з нас, але ми показали, хто найкращий": гендир Пафоса – про успіх в ЛЧ і дружбу з Црвеною Звездою

Спілерс та Мехеле довели перевагу Брюгге до розгромної. Даніло по перерві один м'яч відквитав, але Рейнджерс явно розраховував на кращий результат в рідних стінах.

Ференцварошу також залишається сподіватися на гостьовий камбек в дуелі з Карабахаом. Щоправда, старт для угорців був дуже оптимістичний – Барнабаш Варга двома дотиками ідеально розібрався в епізоді. По перерві екс-клуб Реброва посипався. Янковіч більярдно приклався здалеку, Медіна виграв боротьбу на кутовому, Курбанли реалізував вихід віч-на-віч з кіпером. 3:1 – Карабах повертається додому з хорошим гандикапом.

Пафос розібрав Динамо на попередній стадії, але сьогодні радше хотілося вболівати саме за кіпріотів. Надто вже огидна любов Црвени Звезди до росіян і кривавих грошей Газпрома.

Вже на 38-й секунді Коррея змусив сербів замовкнути! До слова, він забивав і Динамо. Бруну вдруге вразив ворота Црвени Звезди, але зробив це рукою. VAR не дозволив повторити Дієго Марадону.

На старті другого тайму Пафос таки забиває ще раз. Елснік перервав простріл Бруну рукою – пенальті, який чітко реалізував Пепе. За 6 хвилин Алехандро Ернандес Ернандес призначає 11-метровий вже у ворота гостей. Всюдисущий Бруну влаштував гандбол і біля своїх воріт. Екс-форвард Львова Бруно Дуарте програв дуель Михаїлу, проте сам добив м'яч.

Пафос втримав бодай мінімальну перевагу, але за тиждень на Кіпрі буде гаряче.

