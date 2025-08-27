Відбулися два матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Результат та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2025/26, матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації

Штурм – Буде-Глімт – 2:1 (перший матч – 0:5)

Голи: Джатта, 30, Ерманн, 73 – Йоргенсен, 15

Пафос – Црвена Звезда – 1:1 (2:1)

Голи: Жажа 90 – Іваніч, 60

Доля пари Штурм – Буде-Глімт була визначена тиждень тому, коли норвежці вдома виграли 5:0. Заполярники і сьогодні повели в рахунку завдяки удару Йоргенсена. Штурм по перерві відповів 2 м'ячами, але це були останні успіхи австрійців у нинішньому розіграші ЛЧ.

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті >

Значно "щільнішою" була пара Пафос – Црвена Звезда. Кіпріоти відбивали мінімальну перевагу, яку здобули в Сербії. На 60-й хвилині Іваніч з рикошетом зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

На щастя, друзів Газпрома в ЛЧ не буде. На останній хвилині основного часу Пафос заробив штрафний на правому фланзі, і Жажа неймовірним чином переправив м'яч під стійку. Це претендент на Пушкаша!

Клубів з Кіпру в основному етапі ЛЧ не було 6 років. Тепер київське Динамо має виправдання – програли третій раунд кваліфікації серйозній команді.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом