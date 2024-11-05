Ліга чемпіонів, 4-й тур

Селтік – РБ Лейпциг – 3:1

Голи: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

Лілль – Ювентус – 1:1

Голи: Девід, 27 – Влаховіч, 60 (з пенальті)

Спортінг – Манчестер Сіті – 4:1

Голи: Дьокереш, 38, 49, 80 (обидва з пенальті), Араухо, 46 – Фоден, 4

На 69 хвилині Холанд не реалізував пенальті (поперечина)

Героєм Селтіка в матчі з РБ Лейпцигом став екс-гравець "биків". 24-річний вінгер Ніколас-Герріт Кюн є вихованцем Лейпцига, який так і не отримав шанс у першій команді. Він пробував закріпитися в Аяксі та Баварії, але по-справжньому йому вдалося це зробити тільки у віденському Рапіді. Саме зі стану австрійської команди Кюн перебрався в Селтік минулого літа. Завдяки дублю в сьогоднішньому матчі він поліпшив свою статистику до 19 очок у футболці "біло-зелених" – у його активі вже 9 голів і 10 асистів.

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Статистика форварда Спортінга Віктора Дьокереша вражає ще сильніше. Голи у ворота Манчестер Сіті стали для нього 18, 19 і 20 у цьому сезоні у всіх турнірах. І це при 14 гольових передачах! Майбутній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім здолав Пепа Гвардіолу у своєму останньому матчі ЛЧ як наставник "левів", незважаючи на ранній гол Філа Фодена. Спортінг зумів обіграти чемпіона Англії завдяки "бліцкригу" в другому таймі: Араухо забив на 46-й хвилині з гри, а Дьокереш – на 49-й із пенальті. У Сіті була можливість повернутися в гру, але в середині другого тайму Холанд з 11-метрової позначки запустив м'яч у поперечину.

Лілль без дев'яти (!) травмованих гравців вистояв у домашньому матчі з Ювентусом. "Доги" віддали супернику м'яч і діяли суворо другим номером, але їхній перший і єдиний на довгий час удар у площину воріт Ді Грегоріо став гольовим. Джонатан Девід у своєму 201 матчі за Лілль замкнув передачу Жегрови й забив уже 97-й гол. У першому таймі обидва голи Тена Копмейнерса скасували через офсайди його партнерів, тож "Старій синьйорі" вдалося зрівняти рахунок лише після перерви – голом із пенальті відзначився Влаховіч.