Ліга чемпіонів: Лудогорець зі скрипом вибив білорусів, "ірландські розбірки" з вилученням
Відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Результати дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, кваліфікація
Динамо Мінськ – Лудогорець – 2:2 (перший матч – 0:1)
Голи: Джімет, 54, Педро Ігор, 62 – Ерік Маркус, 61, Біле, 101
Лінфілд – Шелбурн – 1:1 (перший матч (0:1)
Голи: Шілдс, 45+3 – Кут, 25
Суперник Карабаха визначався у протистоянні між командами з Ірландії та Північної Ірландії. Шелбурн вдома здобув мінімальну перемогу, а сьогодні ще й зумів забити на виїзді. Втім, ще до перерви Лінфілд зрівняв, але невдовзі після неї залишився у меншості через вилучення Холла (64 хвилина). Створити диво господарям не вдалося, далі крокує Шелбурн.
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Лудогорець теж приїхав на умовно виїзний матч (грали в Угорщині), маючи мінімальну перевагу після перемоги в Болгарії. Колишні підопічні Ігора Йовічевіча виграли перший тайм завдяки голу Еріка Маркуса, однак після перерви примудрилися розтринькати перевагу. Гол+пас Мостафи Джімета й гол Педро Ігора залишили надію мінському Динамо, перевівши протистояння в овертайм. Там білоруси протрималися трохи більше ніж десять хвилин – зрештою, гол Еріка Біле вивів Лудогорець у наступний раунд кваліфікації, де на нього чекає хорватська Рієка.