У вівторок, 19 липня, стартував другий кваліфікаційний раунд ЛЧ 2022/23. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2022/23, другий кваліфікаційний раунд. Перші матчі

Лудогорець – Шемрок Роверс – 3:0

Голи: Сотіріу, 26, 35, Тьяго, 90+4

Мітьюлланд – АЕК Ларнака – 1:1

Голи: Святченко, 84 – Дюрчо, 81

Лінфілд – Буде-Глімт – 1:0

Гол: Міллар, 83

Динамо Загреб – Шкупі – 2:2

Голи: Адемі, 44, Петкович, 86 – Куевен, 25, Сефас, 89

У Разграді зустрічалися чемпіони Болгарії та Ірландії – Лудогорець приймав Шемрок Роверс. У стартовому складі господарів вийшов українець Ігор Пластун, а його команда ще до перерви забила двічі. Обидва м'ячі до свого активу записав нападник П'єрос Сотіріу, а ще один гол кіпріота скасував арбітр. Вже у компенсований до другого тайму час болгари оформили і третій гол. 3:0 – Лудогорець зробив вагому заявку на прохід у наступний раунд.

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Мітьюлланд з Еріком Святченком приймав АЕК із Ларнаки. Саме данський центральний захисник українського походження на 84-й хвилині зрівняв рахунок. Буквально перед тим гості забили зусиллями Дюрчо. 1:1 – все вирішиться на Кіпрі.

Північноірландський Лінфілд несподівано здолав міцний Буде-Глімт завдяки голу наприкінці гри. У ще одному матчі Динамо Загреб і македонський Шкупі переможця не виявили. Дуже драматичними вийшли останні хвилини – хорвати, здавалося, вирвали перемогу, але таки пропустили на 89-й.

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