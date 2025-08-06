Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3 раунд

Кайрат – Слован Братислава – 1:0

Гол: Сатпаєв, 90 (п)

Вилучення: Ібрагім, 65 (друга жовта, Слован)

Зальцбург – Брюгге – початок о 20:00

Лудогорець – Ференцварош – початок о 20:30

Лех Познань – Црвена Звезда – початок о 21:30

Фейєнорд – Фенербахче – початок о 22:00

Ніцца – Бенфіка – початок о 22:00

У склад гостей є аж два українці. Втім, ні Данило Ігнатенко, ні Микола Кухаревич не можуть похизуватися великою кількістю ігрової практики. Ось і сьогодні вони почали в запасі, а на полі з'явилися одночасно – на 82 хвилині. Слован тоді вже був у меншості, тож нашим землякам було важко продемонструвати щось яскраве. Однак Ігнатенку судилося стати антигероєм. При чому далеко не факт, що він винен. Арбітр Сердар Гезюбююк призначив пенальті нібито за фол Данила проти росіянина в складі господарів, хоча в тій ситуації хоча б контакт розгледіти вкрай важко. Сатпаєв з 11-ти метрів пробив точно. Наставник Слована Владімір Вайсс так лютував через рішення рефері, що теж отримав червону.

Загалом же можемо констатувати, що Кайрат протягом усього матчу володів ініціативою, яка в останні пів години була більш ніж помітною. Моментів біля воріт словацької команди було багатенько, але казахи розпоряджалися ними дуже погано. Навіть не скажеш, що братиславців рятував голкіпер. М'ячі частіше просто летіли повз ворота. А коли на 90+7 нарешті вдалося забити з гри, Рікардінью просто "вкрав" гол у своєї команди, перебуваючи в офсайді, для чогось торкнувся м'яча, який і без того летів у ворота. Тож без допомоги арбітра цілком усе могло завершитися без голів.