Ліга чемпіонів, кваліфікація, 2 раунд

КуПС – Кайрат – 2:0

Голи: Туре, 49, Оксанен, 71

Лінкольн Ред Імпс – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Вилучення: Йонг-Ву, 41 (пряма червона, Црвена Звезда)

Ноа – Ференцварош – 1:2

Голи: Гартенманн, 36 (авт) – О'Дауда, 45, Варга, 50

Вилучення: Сіссе, 82 (пряма червона, Ференцварош)

Вікторія Пльзень – Серветт – 0:1

Гол: Мраз, 13

Копенгаген – Дріта – 2:0

Голи: Маттссон, 69 (п), 76 (п)

Пафос – Маккабі Т-А – 1:1

Гол: Бассуаміна, 81 – Мадмон, 90+10

РФС – Мальме – 1:4

Голи: Лемаїч, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабановіч, 58, Йонсен, 87 (п)

Хамрун – Динамо – 0:3

Гол: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2

Шкендія – Стяуа – початок о 21:00

Слован Братислава – Зріньскі – початок о 21:15

Лех – Брейдаблік – початок о 21:30

Рейнджерс – Панатінаїкос – початок о 21:45

Рієка – Лудогорець – початок о 21:45

Ігровий день почався зі спокійної перемоги КуПСа над Кайратом. Фіни скористалися перевагою власного поля перед далеким перельотом у Казахстан. Наступні два поєдинки вечора виграли команди, які догравали у меншості. Црвені Звезді було важче, адже її гравець отримав червону ще в першому таймі. Однак серби змогли втримати мінімальну перевагу, здобуду завдяки колишньому футболісту ФК Львів Бруно Дуарте.

Ференцварош проти Ноа забив усі голи. Щоправда, один із них влетів у власні ворота угорців. Переможці також завершували гру з десятьма гравцями на полі, але на момент вилучення Сіссе результат вже був зроблений.

Копенгаген зі всіма своїми зірками зумів обіграти Дріту лише завдяки пенальті, яких на користь данців призначили аж два. Зате Мальме прогнозовано без проблем розібрався з РФС, відправивши у ворота латвійців аж чотири голи. Тим часом Вікторія Пльзень сенсаційно програла Серветту. Чехи володіли ініціативою упродовж усієї гри, але супернику вистачило єдиного гола, забитого на старті.