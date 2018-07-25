Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК без Хачеріді обіграв Базель, Шахов вийшов на заміну

Ліга чемпіонів — 24 лип 88
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло в Ізраїлі, Шериф та Легія несподівано поступились
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Мончі пояснив провалений трансфер Малкома та пригрозив Барселоні судомІспанія — 24 лип 678
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Вітор Буено перейде в Динамо незалежно від трансферу Дерліса Гонсалеса в СантосУкраїна — 24 лип 3358
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Малком офіційно став гравцем БарселониІспанія — 24 лип 5693
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Навас та Касілья не хочуть покидати Реал – проблема для Луніна, якого бачать в першій командіІспанія — 24 лип 5420
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