Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК без Хачеріді обіграв Базель, Шахов вийшов на заміну

В першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19 ПАОК мінімально переміг Базель.

ПАОК в Салоніках у першій грі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 переміг Базель. Проте гості завдяки голу на останніх хвилинах зберегли хороші шанси на вихід у наступний раунд.

Євген Хачеріді весь матч провів на лаві запасних. Євген Шахов вийшов на заміну на останніх секундах поєдинку.

Матч-відповідь пройде 1 серпня у Швейцарії. До слова, переможець цієї пари в наступному раунді зіграє проти московського Спартака.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

ПАОК – Базель – 2:1

Голи: Каньяс, 32, Прійовіч, 80 – Аєті, 82