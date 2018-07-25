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Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК без Хачеріді обіграв Базель, Шахов вийшов на заміну

24 липня 22:27 4325 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК без Хачеріді обіграв Базель, Шахов вийшов на заміну
ПАОК переміг Базель / Фото: ФК ПАОК

В першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19 ПАОК мінімально переміг Базель.

ПАОК в Салоніках у першій грі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 переміг Базель. Проте гості завдяки голу на останніх хвилинах зберегли хороші шанси на вихід у наступний раунд.

Євген Хачеріді весь матч провів на лаві запасних. Євген Шахов вийшов на заміну на останніх секундах поєдинку.

Матч-відповідь пройде 1 серпня у Швейцарії. До слова, переможець цієї пари в наступному раунді зіграє проти московського Спартака.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

ПАОК – Базель – 2:1

Голи: Каньяс, 32, Прійовіч, 80 – Аєті, 82

Ліга чемпіонів2-й кваліф. раунд, перші матчі

ПАОК - Базель: Вівторок 24 липня 2018

ПАОК
Матч завершено
2 : 1
Базель
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