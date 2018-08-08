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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Бенфіка обіграла Фенербахче, Црвена Звєзда та Спартак Трнава розписали нічию

7 серпня 23:51 83 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Бенфіка обіграла Фенербахче, Црвена Звєзда та Спартак Трнава розписали нічию
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Бенфіка обіграла Фенербахче, Црвена Звєзда та Спартак Трнава розписали нічию

Закінчилися чергові матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Бенфіка приймала Фенербахче. Єдиний гол у протистоянні забив Франко Черві, принісши португальцям мінімальну перемогу.

Динамо втратило перемогу над Славією у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Црвена Звєзда та Спартак Трнава сильнішого не виявили, матч закінчився гольовою нічиєю.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Бенфіка – Фенербахче – 1:0

Гол: Черві, 69

Црвена Звєзда – Спартак Трнава – 1:1

Голи: Ель-Фарду, 23 (пен.) – Грендел, 25

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Бенфіка - Фенербахче: Вівторок 07 серпня 2018

Бенфіка
Матч завершено
1 : 0
Фенербахче
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Теги
Ліга чемпіонів Головне Бенфіка - Фенербахче Црвена Звезда - Спартак Трнава
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